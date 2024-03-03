Ümraniye Belediyesi 9 yeni taksi durağını hizmete açtı - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediyesi 9 yeni taksi durağını hizmete açtı

Ümraniye Belediyesi 9 yeni taksi durağını hizmete açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan 9 yeni taksi durağı, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Yıldırım ayrıca pazarda vatandaşlara balık ekmek ikram etti ve pazarcılarla bir araya geldi.

03.03.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
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Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 9 taksi durağı, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Necip Fazıl Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlara balık ekmek ikram etti ve pazarcılar ile bir araya geldi. Başkan Yıldırım daha sonra yapımı tamamlanan 9 taksi durağının açılışını gerçekleştirdi. Tatlısu Mahallesi'nde düzenlenen açılış programına Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

"150 hedef gösterdi, 40-50 tane 500 metrekare 2 katlı çocuklara kreş yaptı"

İBB yönetimini eleştiren Başkan İsmet Yıldırım, "Belediye başkanı İstanbul ile ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu 31 Martta bakacağız. Hiçbir şey ile ilgilenmiyor. Bir tane taksi durağı ile ilgilendiğini ben görmedim. Böyle bir taksi durağı yapmak büyükşehir için nedir? Bütün taksi duraklarını yapabilir. 150 hedef gösterdi, 40-50 tane 500 metrekare 2 katlı kreş yaptı. Güzel ama onu ben de yaparım. İlçe belediyesi olarak 20 tane ben yaptım. 980 mahalle var, Büyükşehir Belediyesi bin tane kreş hedefi olması lazım. Murat Kurum hedef koyuyor, 600 bin konut hedefi var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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