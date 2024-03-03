Ümraniye Belediyesi 9 yeni taksi durağını hizmete açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 9 taksi durağı, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Necip Fazıl Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlara balık ekmek ikram etti ve pazarcılar ile bir araya geldi. Başkan Yıldırım daha sonra yapımı tamamlanan 9 taksi durağının açılışını gerçekleştirdi. Tatlısu Mahallesi'nde düzenlenen açılış programına Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
"150 hedef gösterdi, 40-50 tane 500 metrekare 2 katlı çocuklara kreş yaptı"
İBB yönetimini eleştiren Başkan İsmet Yıldırım, "Belediye başkanı İstanbul ile ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu 31 Martta bakacağız. Hiçbir şey ile ilgilenmiyor. Bir tane taksi durağı ile ilgilendiğini ben görmedim. Böyle bir taksi durağı yapmak büyükşehir için nedir? Bütün taksi duraklarını yapabilir. 150 hedef gösterdi, 40-50 tane 500 metrekare 2 katlı kreş yaptı. Güzel ama onu ben de yaparım. İlçe belediyesi olarak 20 tane ben yaptım. 980 mahalle var, Büyükşehir Belediyesi bin tane kreş hedefi olması lazım. Murat Kurum hedef koyuyor, 600 bin konut hedefi var" dedi. - İSTANBUL
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında binlerce taşeron bulunduğunu ve taşeron olarak çalışanların diğer kamu çalışanlarına göre ciddi hak kayıpları yaşadığını belirtti. Gürer, taşeron işçi uygulamasının kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Taşeron çalışanların güvencesiz, örgütsüz ve düşük ücretle çalıştığını vurgulayan Gürer, kanun teklifiyle taşeron işçilerin kamuda kadrolu olarak istihdam edilmesini ve daha adil bir istihdam düzeninin sağlanmasını hedeflediğini ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Ordu Caddesi ve yakın çevresi düzenlemesinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, yaptıkları düzenlemelerle Ordu Caddesi'nin İstiklal Caddesi'ne benzer bir yapıya kavuşacağını belirtti ve yerel seçimlerde oy istedi.
Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda vakıf öncülüğünde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında, seçim sürecinin kardeşlik ve huzur içerisinde geçtiği vurgulandı. Toplantıya ilçe protokolü, belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ve Zaralılar Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı öncülüğünde 5 federasyon ve 1 derneğin yöneticileri katıldı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için yapılan 'bedelli askerlik yaptı' iddialarına cevap verdi. Akpolat, tüm yalanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirtti ve vatani görevine dil uzatanlara karşı duracağını vurguladı.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, halk buluşmalarında yaptığı konuşmada, geleceği istişareler ve ortak akıl çerçevesinde inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, 'Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Kardeşim ben de seçilmiş Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler.' dedi. Yavaş, CHP Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, 2019'da seçildiğinde parti rozetini bırakarak işe başladığını vurguladı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin halkla tartışma yaşadığı ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud ve Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi. Fidan, ADF 2024 çerçevesinde Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşları ile görüştü.
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