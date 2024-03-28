Ümraniye'de Başkan Yıldırım kentsel dönüşüm alanında örnek daireleri hak sahiplerine tanıttı - Son Dakika
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Politika

Ümraniye'de Başkan Yıldırım kentsel dönüşüm alanında örnek daireleri hak sahiplerine tanıttı

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde 2 bin 500 kişinin yaşayacağı konutlarda çalışmaların yarısı tamamlandı. Yapımı tamamlanan daireleri ve örnek daireyi hak sahipleri Başkan Yıldırım ile yerinde inceledi.

28.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:31
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Ümraniye'de Başkan Yıldırım kentsel dönüşüm alanında örnek daireleri hak sahiplerine tanıttı

Yıldırım, Hekimbaşı kentsel dönüşüm alanında örnek daireyi vatandaşlar ile inceledi

İSTANBUL - Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde 2 bin 500 kişinin yaşayacağı konutlarda çalışmaların yarısı tamamlandı. Yapımı tamamlanan daireleri ve örnek daireyi hak sahipleri Başkan Yıldırım ile yerinde inceledi.

Ümraniye Belediyesi destekleriyle yapımına başlanan Hekimbaşı kentsel dönüşüm alanında süren çalışmalar devam ediyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve hak sahipleri, proje alanını ziyaret ederek örnek daireyi yerinde inceledi. Kentsel dönüşüm öncesi evlerinin kötü durumda olduğunu belirten hak sahipleri, yeni daireleri beğendiklerini ve projeden memnun olduklarını ifade ettiler.

40 bin metrekare alana kuruldu

Hekimbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen proje, 40 bin 271 metrekare alanda 2 bin 500 kişinin yaşayacağı 597 konut, 28 dükkan, kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları, yaklaşık 68 derslik kapasiteli lise bulunuyor.

"Son teknolojiyle yapılmış binalar"

Alanda hak sahipleri ile örnek daireyi ziyaret eden Başkan İsmet Yıldırım, "Kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Bundan evvel temelini attığımız Murat Kurum Bey o zaman Bakandı. İnşaatları beraber geziyoruz. Şu andaki kaba inşaat süresi devam ediyor. Bir taraftan da inceler yapılıyor. Biliyorsunuz burada 597 konut, 28 tane de yeni dükkan yapılacak. Tabii burası 46 bin küsur metrekare bir arazi üzerinde yapılıyor. Hak sahiplerine inşallah önümüzdeki yıl içerisinde teslim edilecek. Burada bir okul alanımız var. Donatılar var. Bunun yanında otopark yapılıyor. Kapalı otoparklar yapılıyor. Yeşil alanlar olacak. Yani gecekondu alanını dönüşümle depreme dayanıklı, sağlam zemine bulunmuş ve de son teknolojiyle yapışmış binalarımızda inşallah Hekimbaşında kardeşlerimiz oturmaya başlamış olacaklar" sözlerini kullandı.

"Deprem korkusu olmadan evlerimizde otururuz"

Hak sahibi Aysel Toprak, "Evlerimiz çürük olduğu için bir sene önce Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve Şehircilik Bakanlığımıza güvenerek yerlerimizi verdik. Evlerimiz çok güzel olmuş, rahat rahat deprem korkusu olmadan evlerimizde otururuz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye'de Başkan Yıldırım kentsel dönüşüm alanında örnek daireleri hak sahiplerine tanıttı - Son Dakika

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