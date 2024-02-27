Politika

Ümraniye'de Esenşehir bölge parkı ve çocuk oyun sokağı açıldı

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, "Bu iş bilmezlerden İnşallah İstanbul kurtulacak"

İSTANBUL - Ümraniye'de Esenşehir bölge parkı ve çocuk oyun sokağı düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştirilen park içerisinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 900 metrekare alana yapılan Esenşehir Bölge Parkı düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştirilen park içerisinde, halı saha, basketbol sahası, tenis kortu ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Açılışa, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Başkan Yıldırım, "Bu iş bilmezlerden İnşallah İstanbul kurtulacak" dedi.

"Hiçbir eserleri yok"

Park açılışında İBB yönetimini eleştiren Yıldırım, "Hiçbir eserleri yok, bir tane ciddi eserleri yok. Belediye kürsüsünden söyledim, bir tane metro ihalesini projesiyle birlikte yapıp ihale yaptı mı yapmadı mı? Yaptıysa yanlış biliyorum, belediyeden istifa edeceğim dedim. 4 buçuk senedir bekliyorum hala kimse yolda yok. Yapmadıkları ortada. Ben 20 sene oralarda çalıştım tüm kılcal damarlarını biliyorum. Bu iş bilmezlerden İnşallah İstanbul kurtulacak. Bu güzel parkta emeği geçen, çalışanlara ve kendi ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 8 ay geçti bir sürü eser var yeni yeni açmaya başlıyoruz. Buradaki halkımıza, kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.