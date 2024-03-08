Ümraniye'de Finanskent Mahalle Muhtarlığı hizmete açıldı - Son Dakika
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Politika

Ümraniye'de Finanskent Mahalle Muhtarlığı hizmete açıldı

Ümraniye\'de Finanskent Mahalle Muhtarlığı hizmete açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Finanskent Mahalle Muhtarlığı, yapılan törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, depremlerin yaralarının sarıldığını ve İstanbul'da daha fazla konut yapılması gerektiğini belirtti.

08.03.2024 11:29  Güncelleme: 11:34
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Ümraniye'de yapımı bir süredir devam eden Finanskent Mahalle Muhtarlığı gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan Finanskent Mahalle Muhtarlığı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla yapılan tören ile hizmete açıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, daha sonra vatandaşlar ile çay sohbetinde buluştu. Muhtarlık binası açılışına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Depremlerin yaraları sarılıyor"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Depremlerin yaraları sarılıyor. 200 bin konutu orada inşa ediyoruz ve bitmek üzere. Bu sene içerisinde hepsi tamamlanıp bitecek. 650 bin konutun da İstanbul'da yapılması lazım ki bir depreme hazırlıklı hale gelelim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye'de Finanskent Mahalle Muhtarlığı hizmete açıldı - Son Dakika

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