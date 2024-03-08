Ümraniye\'de Finanskent Mahalle Muhtarlığı hizmete açıldı

Ümraniye'de yapımı bir süredir devam eden Finanskent Mahalle Muhtarlığı gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.
Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan Finanskent Mahalle Muhtarlığı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla yapılan tören ile hizmete açıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, daha sonra vatandaşlar ile çay sohbetinde buluştu. Muhtarlık binası açılışına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Depremlerin yaraları sarılıyor"
Açılışta konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Depremlerin yaraları sarılıyor. 200 bin konutu orada inşa ediyoruz ve bitmek üzere. Bu sene içerisinde hepsi tamamlanıp bitecek. 650 bin konutun da İstanbul'da yapılması lazım ki bir depreme hazırlıklı hale gelelim" dedi. - İSTANBUL
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AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, kadın istihdamının artırılması ve kadın hakları konusunda yapılan çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçilmesi halinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Merkezefendi'nin tüm mahallelerine hizmet edeceğini belirtti.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Kültür ve 29 Ekim Mahalleleri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek ve kentin marka değerini artırmak için çalışacaklarını belirtti.
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Nazlıaka, Kadın Kolları olarak 81 ilde 973 ilçede bugün eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirtti. Bütün kadınların emekçi olduğunu vurgulayan Nazlıaka, 'İster ev kadını olsun, ister fabrikada elleri nasır tutan bir işçi ya da binlerce kişiye istihdam yaratan bir iş kadını. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.' ifadelerini kullandı. Bugünün, dünyanın tüm kadınlarının uluslararası dayanışma, kadının insan hakları için farkındalık ve mücadeleyi büyütme, umudu örgütleme günü olduğunu ifade eden Nazlıaka, CHP'li kadınların eşit bir Türkiye inşası için mücadele verdiğini anlattı. Kadına yönelik şiddet, yoksulluk, temsilde ve hizmetlere erişimde adaletsizlik olmak üzere üç hayati sorunun olduğunu öne süren Nazlıaka, kadınların adalete, eğitime ve sağlığa erişiminin çok sınırlı hale geldiğini savundu. Yerel seçimler konusuna değinen Nazlıaka, şunları kaydetti: 'Bu seçimde, partimiz 1149 seçim çevresinde aday belirledi. Bu adayların 108'i kadınlardan oluşuyor. 27 kadın adayımız CHP'li belediyeler tarafından yönetilmekte olan seçim bölgesinde saha çalışmalarını sürdürüyor. 5 büyükşehirde, 6 ilde kadın adaylarımız yarışacak. Partimizin belirlediği tüm kadın adaylarımızın seçilmesi durumunda nüfusumuzun yaklaşık 15 milyonu, yani yüzde 18'i kadınlar tarafından yönetiliyor olacak.' Nazlıaka, bugün tüm belediye başkan adaylarının 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladığını bildirdi.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre binasında konuşurken, oğlunu Afganistan'da kaybeden bir baba tarafından protesto edildi. Baba, intihar bombası saldırısında oğlunu kaybettiği Abbey Kapısı'nı hatırlatmak için bağırdı. Protestocu gözaltına alındı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin çevre düzeni, trafik sorunu ve tarımın geliştirilmesi konularında çözümlerini anlattı. Bozbey, Bursa'yı bilen ve sorunlara çözüm üreten bir başkanın 1 Nisan'da geleceğini belirtti.
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