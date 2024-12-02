ÜNİPERSEN\'den Kanun Teklifine Tepki

Politika

ÜNİPERSEN Genel Merkezi, meclise sunulan 657 sayılı kanun değişikliği teklifine yönelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, seçim öncesi kamu çalışanlarına ve emeklilere verilen sözlerin teklif metninde yer almadığı vurgulanarak, teklifin revize edilmesi çağrısı yapıldı.

Meclise gelen kanun teklifinde, 1. dereceye gelen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesi, yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanların öğrenim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi, seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılması, Üniversite Çalışanlarının Tayin Nakil Hakkı gibi önemli taleplerin yer almadığı belirtildi.

"Kamuoyuna verilen sözler bağlayıcıdır"

ÜNİPERSEN, kamuoyuna açık şekilde verilen vaatlerin taraflar arasında bağlayıcı olduğunu hatırlatarak, yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Revizyon çağrısı

ÜNİPERSEN, mevcut teklifin yeniden ele alınması ve taleplerin karşılanması gerektiğini belirtti. Açıklamada, kamu çalışanlarının ve emeklilerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiği vurgulanarak, meclise çağrıda bulunuldu: "Kanun teklifi mutlaka revize edilmeli, seçim öncesinde memura ve emekliye verilen sözler tutulmalıdır. 1. Dereceye Gelen Tüm Memurlara 3600 Ek Gösterge Düzenlemesinin olmadığı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın (YHS) kaldırılmadığı, Emekli Maaşlarına Yansıtılmayan Seyyanen Zammın ve Üniversite Çalışanlarının Tayin Nakil Düzenlemesinin olmadığı kısacası Memurun olmadığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki düzenleme kabul edilemez. ÜNİPERSEN olarak, kamu çalışanlarının ve emeklilerin haklarını savunmak için her şartta alanda ve mecliste olacağız. Verilen sözlerin tutulması, mağduriyetlerin sona erdirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz". - ANKARA