Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde - Son Dakika
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Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde

17.05.2022 10:10
Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde

MAK Araştırma'nın Başkanı Mehmet Ali Kulat 30 kadar milletvekilinin 6'lı Masa'da oturan liderlerin partileriyle görüştüğünü ancak isimlerini vermeyeceğini söyledi.

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan bomba kulisler geldi. Parti değiştirme hazırlığı yapan ve başka partilerle görüşen milletvekilleri olduğunu belirten Mehmet Ali Kulat, "Kimlerin DEVA Partisi ile kimlerin Gelecek Partisi ile kimlerin İYİ Parti ile görüştüğünü ve sayılarını bana sormayın" dedi.

30 kadar milletvekili ve bazı üst düzey bürokratlar

Paylaşımında dikkat çeken bir dil kullanan Kulat, 30 kadar milletvekilinin parti değiştirmeye hazırlandığını ima ederken, üst düzey bazı bürokratların da muhalefetle gizlice görüşmeler yaptıklarını öne sürdü.

O bürokratların, görüştükleri partilere, "biz aslında sizdeniz" dediklerini iddia eden Kulat, "kan kaybeden partiler" diyerek AK Parti ve MHP'yi işaret edip o partilerde bazı üst düzey milletvekillerinin de üstünün çizildiğini ifade etti. İşte MAK Araştırma Başkanı Kulat'ın o paylaşımları:

PARTİ DEĞİŞTİRME HAZIRLIĞINDA OLAN MİLLETVEKİLLERİ

"Parti değiştirme hazırlığı olan, bunun için görüşme yapan, kulis yapan/ yaptıran Milletvekillerini neden bana soruyorsunuz? Ne bileyim ben; kimler @devapartisi ile?@GelecekPartiTR ile? Kaç kişi @iyiparti ile? görüşüyor/ görüştü?20 kişi mi 30 kişi mi? Hiiiç ilgilenmiyorum."

"BÜROKRATLAR MUHALEFETLE GİZLİ KAPAKLI GÖRÜŞÜYOR"

"Hayır yani bunu söylesem bu seferde kelli felli bürokratların kurdukları kontakları soruyorlar. Hatta iktidar adına bürokratik görevleri devam ederken biz aslında sizdeniz, diye muhalefetle gizli kapaklı görüşmeler yürüten bürokratları da soruyorlar? Ya Hu bana ne? İlgilenmiyorum."

"HANGİ VEKİLLERİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ?"

"Bunu da söylesen bu sefer kan kaybeden partilerin hangi vekillerin üstünü çizdiğini? soruyorlar. Şimdi ben bilsem bile bulundukları şehrin vekil listesini yapacağı konuşulan o vekillerin aslında bizzat kendilerinin üstünün çizildiğini söyler miyim?"

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Son Dakika Politika Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde - Son Dakika
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