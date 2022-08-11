Ümit Özdağ genel başkanlığında kurulan Zafer Partisi'nin en sık kullandığı müzikler arasında artık İttihat ve Terakki ile özdeşleşen Bozdoğan Türküsü vardı. Ancak bu türküyü bestelendiren ve seslendiren isimden sert bir uyarı geldi. Müzisyen Erdal Güney, türkünün kullanılmamasını istedi.
Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video "Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle paylaşılmıştı.
Partinin sosyal medya hesabındaki ilgili paylaşımını alıntılayan Güney, "Sosyal medya hesaplarınızda 'Bozdoğan' adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm" ifadelerini kullandı. Güney'in bu uyarısının ardından ilgili paylaşım kaldırıldı.
Son Dakika › Politika › Erdal Güney'den Zafer Partisi'ne İttihat ve Terakki tepkisi: Türkümü kullanmayın, izin vermiyorum - Son Dakika