Erdal Güney'den Zafer Partisi'ne İttihat ve Terakki tepkisi: Türkümü kullanmayın, izin vermiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Erdal Güney'den Zafer Partisi'ne İttihat ve Terakki tepkisi: Türkümü kullanmayın, izin vermiyorum

11.08.2022 09:49

Ünlü müzisyen Erdal Güney, İttihat ve Terakki ile özdeşleşen türküsü Bozdoğan hakkında Zafer Partisi'ne sert bir uyarıda bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Güney, Zafer Partisi'nin türküsünü kullanmasına izin vermediğini duyurdu. Güney'in bu uyarısının ardından ilgili paylaşım kaldırıldı. İşte detaylar...

Ümit Özdağ genel başkanlığında kurulan Zafer Partisi'nin en sık kullandığı müzikler arasında artık İttihat ve Terakki ile özdeşleşen Bozdoğan Türküsü vardı. Ancak bu türküyü bestelendiren ve seslendiren isimden sert bir uyarı geldi. Müzisyen Erdal Güney, türkünün kullanılmamasını istedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞMIŞLARDI

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video "Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

"KULLANMANIZI İSTEMİYORUM"

Partinin sosyal medya hesabındaki ilgili paylaşımını alıntılayan Güney, "Sosyal medya hesaplarınızda 'Bozdoğan' adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm" ifadelerini kullandı. Güney'in bu uyarısının ardından ilgili paylaşım kaldırıldı.

Ünlü müzisyen Erdal Güney'den Zafer Partisi'ne sert uyarı: Türkümü kullanmayın, izin vermiyorum
YORUMLAR
500
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de 57. Alay'ı anma yürüyüşüne katıldı Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de 57. Alay'ı anma yürüyüşüne katıldı

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Bozdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdal Güney'den Zafer Partisi'ne İttihat ve Terakki tepkisi: Türkümü kullanmayın, izin vermiyorum - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Vatandaşların şikayeti sonrası Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmişti! Bazı ünlüler tepki gösterdi
10:01 İzinsiz konuşma yapmak isteyen Ali Babacan'ı engelleyen polisler, amirleriyle görüştükten sonra gerginlik sona erdi
09:53 Adana'da bir kadın 3 evladını kebapçıya terk etti! Ortada kalan 3 çocuk hüngür hüngür ağladı
09:49 Erdal Güney'den Zafer Partisi'ne İttihat ve Terakki tepkisi: Türkümü kullanmayın, izin vermiyorum
09:47 Tolga Karel'in eski eşi sınırları zorladı! Günay Musayeva'dan müstehcen fotoğraf
09:40 İşte Eren Bülbül'ün terör örgütü PKK'nın saldırısından saatler önce çekilen son fotoğrafı! Annesi görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
09:38 Beyaz adam, metro kapıları kapanırken tartıştığı siyahi adama tükürdü! Beyaz şahsın hazin sonu filmlere konu olacak cinsten...
09:33 Galatasaray'dan, Erden Timur hakkındaki "tarikat" iddialarına sert yanıt: Korku ve endişe içinde oldukları aşikar
09:26 Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusuna dayanamadı
09:25 Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara sağanak uyarısı: Altyapı yetersiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 10:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Erdal Güney'den Zafer Partisi'ne İttihat ve Terakki tepkisi: Türkümü kullanmayın, izin vermiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement