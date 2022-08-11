Erdal Güney'den Zafer Partisi'ne İttihat ve Terakki tepkisi: Türkümü kullanmayın, izin vermiyorum

Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinde ortalık karıştı: Beni AKP'nin dedesi ilan ettiler

Ümit Özdağ genel başkanlığında kurulan Zafer Partisi'nin en sık kullandığı müzikler arasında artık İttihat ve Terakki ile özdeşleşen Bozdoğan Türküsü vardı. Ancak bu türküyü bestelendiren ve seslendiren isimden sert bir uyarı geldi. Müzisyen Erdal Güney, türkünün kullanılmamasını istedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞMIŞLARDI

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video "Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

"KULLANMANIZI İSTEMİYORUM"

Partinin sosyal medya hesabındaki ilgili paylaşımını alıntılayan Güney, "Sosyal medya hesaplarınızda 'Bozdoğan' adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm" ifadelerini kullandı. Güney'in bu uyarısının ardından ilgili paylaşım kaldırıldı.