Ünsal: "Gelecek Ramazan Bayramı'nda inşallah Hocalı'da oluruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Ünsal: "Gelecek Ramazan Bayramı'nda inşallah Hocalı'da oluruz"

01.05.2022 11:32
Ünsal: "Gelecek Ramazan Bayramı'nda inşallah Hocalı'da oluruz"

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ünsal, mesajında,"Geçen yıl Ramazan Bayramı Şuşa'da kutlandı, bayram namazı kılındı.İnşallah gelecek yıl Ramazan Bayramı namazını yürek yaramız Kerbelamız olan Hocalı'da, Hankendi'nde kılarız.Bu isteğimizde gerçek olur"dedi.

Serdar Ünsal mesajının devamında, "Bayramlar kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan kırgınlıklarını unuttukları,barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların yaşandığı günlerdir. Maalesef bugün Gazze'de, Irak'ta Suriye'de, Karabağ'da Müslümanların kanı akmakta . Ortadoğu kan gölüdür.ABD ,İsrail, IŞİD ve PKK müslüman kanı akıtmakta kana doymamaktadır" dedi.

İki yıl önce Ramazan ayında bir istekte bulunduğunu belirten Ünsal, "Allah'tan isteğimiz gelecek Ramazan bayramında Esir Türk illeri Doğu Türkistan ,Kerkük, Dağlık Karabağ Hocalı'nın hür özgür olmasıydı Allah'a şükür ki Karabağ azad oldu.Hankendi ve Hocalı kaldı inşallah orası da azat olacaktır. Allah'tan isteğimiz gelecek Ramazan bayramında,akan kanların durması yönündedir.Bu vesile ile Oğuz-Türkmen boylu, Bozkurt soylu,tarih öncesinden Hun yiğitlerine, Göktürk, Kutluk ve yüzlerce oymak. Selçuklu,Osmanlı torunu,genç Türkiye Cumhuriyeti ve başta Azerbaycan olmak üzere diğer Türk İlleri mensupları;Ocağın tütsün,soyun sürsün,başın dik,alnın ak ve açık,ömrün uzun ve güzel olsun Ramazan Bayramınız ebedi ve kutlu olsun" dileğinde bulundu. - IĞDIR

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı, Azerbaycan, Bayram, Iğdır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ünsal: 'Gelecek Ramazan Bayramı'nda inşallah Hocalı'da oluruz' - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:12 Her şey bir anda oldu! Genç kadın, yanında oturduğu erkeği önce tokatladı, daha sonra "Seni öldürürüm" diye tehdit etti
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:42:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ünsal: "Gelecek Ramazan Bayramı'nda inşallah Hocalı'da oluruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement