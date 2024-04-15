Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden Ünye Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı, mazbatasını alarak yeni döneme başladı.
31 Mart seçimlerinde yeniden göreve seçilen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Refik Ay'dan mazbatasını alan Başkan Tavlı, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Mazbata tesliminin ardından, Ünye Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bu mutluluğumuzu paylaşmak üzere aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. 2019 yılında böyle güzel bir ortamda mazbatamızı alarak ilçemize 5 yıl hizmet etme fırsatını bulmuştuk. 5 yılı dolu dolu hizmetlerle geçirdik ve yeniden hemşerilerimizin desteklerine talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü, değerli siyasi büyüklerimizin destekleri ve hemşerilerimizin oylarıyla şükürler olsun bugünleri gördük. Tabii şimdi mazbatamızı aldık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize oy verenlerle, vermeyenlerle hep birlikte kucaklaşarak şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 'Durmak yok yola devam' diyerek aynen dün olduğu gibi işlerimize devam etmek, şehrin sorunlarını çözmek ve geleceğe hazırlamak adına Allah'ın izniyle gayret edeceğiz. Gayretimiz sadece şehrin dertleriyle dertlenmek ve Ünye'nin kazanması için mücadele etmek olacaktır. Bizlere destek veren, bu onurlu ve gururlu günü yaşatan tüm hemşerilerime tekrar yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Programda AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu birer konuşma yaparak, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.
Program, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın makamda tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. - ORDU
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