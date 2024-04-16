Ünye Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Ünye Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ünye Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ünye Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, toplantı öncesi yaptığı konuşmada Ünye'ye hizmet etmek için vatandaşların teveccühü ile göreve seçildiklerini belirtti.

16.04.2024 17:41  Güncelleme: 17:44
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası, Belediye Meclisi ilk toplantını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Seçim sürecinin ardından Ünye'mize hizmet etmek için vatandaşlarımızın teveccühü ile göreve seçildik. Yeni dönemin Ünye'mize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ünye Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında toplanan üyeler, gündemdeki maddeleri görüştü. İlk toplantıda komisyonlarda görev alacak meclis üyeleri belirlendi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, toplantı öncesi yaptığı konuşmada hayatını kaybeden Öğretim Görevlisi Ahmet Birben'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Tavlı, "2024 gibi seçimlerini kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak hemşerilerimizin teveccühü ve takdiri çerçevesinde oluşan meclisle birlikte inşallah şehrimize hep birlikte bir önceki dönemdeki anlayışla birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde hizmet edeceğiz. Ünye'nin meselelerini geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde meclis ile birlikte şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışarak, sorunların çözümü noktasında irademizi yine ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve kıymetli milletvekillerimizin destekleriyle adaylık sürecimde ve sonrasında hemşerilerimizin bizlere olan teveccühü ile beraber yeniden Ünye'miz için görev yapmaya devam ediyoruz. Burada geçmiş dönemde yapılan işlerimizde de başta Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile beraber bu memlekete gereken hizmetlerin daha iyi bir şekilde kazandırılması için Türkiye'nin yeni yüzyılı hizmetlerinden Ordu'nun ve Ünye'nin de nasiplenmesi için elbirliği ile çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Şimdiden yapacağımız çalışmaların memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. 2019'dan 2024'e gelinen süreçte hiçbir işe bulaşmadan bu memlekete hizmet ettiysek, 2029 yılına kadar burada hep birlikte Allah bu hizmetleri aynı anlayış ve aynı zihniyet çerçevesinde yürütmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Toplantıda, komisyonlarda yer alacak meclis üyeleri ile imar komisyon üyeleri de belirlendi.

Seçimlerin ardından diğer gündem maddeleri görüşüldü. - ORDU

Kaynak: İHA

Hüseyin Tavlı, Ünye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ünye Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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