Uraloğlu, Isparta'ya şimdiye kadar 32 milyarın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi - Son Dakika
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Uraloğlu, Isparta'ya şimdiye kadar 32 milyarın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'ya şimdiye kadar bakanlık olarak 32 milyarın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 340 noktaya uçtuğunu ve günlük 1700-1800 seferle Avrupa'da birincilikleri kaptırmadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı hatırlayın, 2010'lu yıllarda yapılmasın diye eylemlerin yapıldığı İstanbul Havalimanı. 'Rüzgardan buraya inilmez' denilen havalimanı 340 noktaya uçuyor, 340 noktaya uçan ve günlük 1700, 1800 seferle Avrupa'da birincilikleri artık kimseye kaptırmayan bir havalimanı var orada." dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen Uraloğlu, Isparta Valiliği, önceki dönem AK Parti İl Başkanı Abdullah Gülcemal ve Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti.

Uraloğlu, daha sonra bir nakliye şirketinin düzenlediği ulaşım sektörü temsilcileri toplantısına katıldı.

Geçmiş yıllarda şehirler arasındaki ortalama hızın 40 kilometre olduğunu, bugün ise 90 kilometre ortalamaya gelindiğini aktaran Uraloğlu, "Nereden nereye gelmişiz? Yine demir yollarına baktığımızda, ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı demir yolu taşımacılığıyla buluşturduk. Bu noktada da halen 5 bin kilometreye yakın bir demir yolunda çalışmamız devam ediyor. Elbette bunu söylemişken Isparta'mızın da bu projeler kapsamında gelecek vizyonumuzda olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

Türkiye'nin havacılıkta 26 havalimanından 58'e çıktığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu sonuç, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz Türkiye'nin sonucudur. Dünyada 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. İstanbul Havalimanı hatırlayın, 2010'lu yıllarda yapılmasın diye eylemlerin yapıldığı İstanbul Havalimanı. 'Rüzgardan buraya inilmez' denilen havalimanı 340 noktaya uçuyor, 340 noktaya uçan ve günlük 1700, 1800 seferle Avrupa'da birincilikleri artık kimseye kaptırmayan bir havalimanı var orada. Gökyüzünde KAAN'ımız, HÜRKUŞ'umuz, ATAK'mız var. Karada da milli elektrikli trenimiz var. 225 kilometre saatle giden. Bunların hepsini bir gayret sonucunda ortaya koyduk. O trenimizin seri üretimine biz bu sene sonu itibarıyla başlamış olacağız. Onları da artık seyahatlerimizde görmüş olacağız."

Bakan Uraloğlu, Isparta'ya şimdiye kadar bakanlık olarak 32 milyarın üzerinde yatırım yapıldığını belirtti.

Şehir içerisindeki Hastane Kavşağı'na ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Halihazırda tabii birçok yol orada gelip kesişti. Hastanenin yoğunluğu da ona binince oranın artık bir köprülü kavşak ya da farklı seviyeli kavşak dediğimiz kavşakla yapılması gerekiyordu. Ben mart ayında geldiğimde yerinde de incelemiştim. Arkadaşlarımızı çalıştırdık, yapılabilirliğini ortaya koyduk. Projesini bitirdik, onayladık. Yatırım programına aldık. İnşallah onun da yıl sonu gelmeden ihalesini yapıyoruz. O da hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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