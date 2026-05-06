Uraloğlu'ndan Uçak Kazası Açıklaması
Uraloğlu'ndan Uçak Kazası Açıklaması

06.05.2026 00:55
Bakan Uraloğlu, Libya askeri heyetinin düşen uçağıyla ilgili süreçlerin devam ettiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik iddialarına ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık, karakutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız." dedi.

Uraloğlu, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavuzyılmaz'ın, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik iddialarına ilişkin soru üzerine Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Burada tabii düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren kaza kırım ekibiyle gerekli incelemeleri başlattık. İlk anından itibaren de Cumhuriyet savcılığı yani adli makamlar bu işe el koymuş durumda. Dolayısıyla esasında Cumhuriyet Başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık, karakutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız."

Uraloğlu, bu iş kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamının olmadığına işaret ederek, "Deniz Yavuzyılmaz'ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor 'ya tutarsa' diye. Ben açık çağrı yaptım, gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun, bu işin mahremiyetine de dikkat ederek bize versin. Ama öyle değil, bir şey atıyor, o tutmuyor çünkü doğru değil yalanlıyoruz, bu sefer yeni bir şey ortaya koyuyor. Onun için ben tek tek bütün söylediklerine de cevap vermek istemiyorum. Ama burada gerekli hassasiyetin oluşturulduğu ve bu hassasiyetle yürütüldüğünü özelikle söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, başka bir soruya da "Oradaki arkadaşımız vekaleten bakıyordu. Vekaleten zaten bu olay orada olduğunda da oradaydı. Usul şöyle: havalimanlarında önce arkadaşlarımızı, hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz, birçok yerde böyle, sonra da asaleten veririz. Buradaki süreç tamamen budur, bu olaydan tamamen bağımsızdır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

