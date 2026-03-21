Uraloğlu: Türkiye Güven Adası

21.03.2026 12:49
Bakan Uraloğlu, bayram mesajında Türkiye'nin savaş ortamında güven adası konumunu vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İsterdik ki bayramı tüm coğrafyamızda huzurlu bir şekilde kutlayalım ama maalesef bir savaş sürecindeyiz. Türkiye, bu kadar karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, gerçekten bir güven adası" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı. Yoğun katılımın olduğu törenlerde hemşehrileriyle bayramlaşan Uraloğlu, "Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bir ramazanı tamamladık ve çok şükür bayrama ulaştık. Sizlerin aracılığıyla herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allahutaala bizleri nice bayramlara eriştirsin inşallah. İsterdik ki bayramı tüm coğrafyamızda huzurlu bir şekilde kutlayalım ama maalesef bir savaş sürecindeyiz. Gerek kuzeyimizde gerek Orta Doğu'da olan savaş noktasında Cumhurbaşkanımızın yoğun bir gayretinin olduğunu, savaşın başlamaması, durması için bir gayreti olduğunu özellikle belirtmek isterim. Türkiye, bu kadar karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, gerçekten bir güven adası. Cumhurbaşkanımız, Rize'de kendi memleketinde, kendisiyle de bayramlaştık. Burada birlikteyiz, gerek belediye gerek kurumlarımız olsun şehrimizde daha yoğun bir çalışmayı görmüş olacağız. Seneyi de bu şekilde geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye

