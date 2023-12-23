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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Katar'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Katar'ı ziyaret edecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için çabaların yoğunlaştırılması amacıyla Katar'ı ziyaret edecek. Safadi'nin Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüşmesi bekleniyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Katar\'ı ziyaret edecek
23.12.2023 - 12:34,
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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, bugün Katar'ı ziyaret edecek.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin İsrail'in saldırıları Gazze Şeridi'ne devam ederken çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla "çabaların yoğunlaştırmak" için Katar'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Safadi'nin ziyareti çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüşmesi bekleniyor. - AMMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Katar'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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