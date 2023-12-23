Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Katar\'ı ziyaret edecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, bugün Katar'ı ziyaret edecek.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin İsrail'in saldırıları Gazze Şeridi'ne devam ederken çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla "çabaların yoğunlaştırmak" için Katar'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Safadi'nin ziyareti çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüşmesi bekleniyor. - AMMAN