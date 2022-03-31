Urla'da esnaf yeniden "Aydınhan" dedi - Son Dakika

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan A. Birol Aydınhan yeniden başkan seçildi.

Eski Tamirhane binasında gerçekleşen kongrede üyeler esnaf odasının yeni yönetimini belirledi. Kongrede üç liste yarışırken, Murat Özün, Fırat Gül ve A. Birol Aydınhan'ın listeleri üyelerin tercihine sunuldu. Fırat Gül 312 oy, Murat Özün 410 oy, Ahmet Aydınhan 483 oy aldı. Esnaflar seçim sonuçlarının belirlenmesinden sonra üyelere teşekkür eden Aydınhan, "Esnafımız dört yıldır yaptığımız çalışmaların ortaya koyduğumuz faaliyetlerin icraatların ödülünü bugün bize verdi. Esnaflar yönetimimize güvenini ortaya koydu. Yeni dönem için muhteşem projelerim var" dedi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'na; Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, Urla Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkan ve yöneticileri katıldı. - İZMİR