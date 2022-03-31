Urla'da esnaf yeniden "Aydınhan" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Urla'da esnaf yeniden "Aydınhan" dedi

31.03.2022 21:42
Urla'da esnaf yeniden "Aydınhan" dedi

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan A. Birol Aydınhan yeniden başkan seçildi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan A. Birol Aydınhan yeniden başkan seçildi.

Eski Tamirhane binasında gerçekleşen kongrede üyeler esnaf odasının yeni yönetimini belirledi. Kongrede üç liste yarışırken, Murat Özün, Fırat Gül ve A. Birol Aydınhan'ın listeleri üyelerin tercihine sunuldu. Fırat Gül 312 oy, Murat Özün 410 oy, Ahmet Aydınhan 483 oy aldı. Esnaflar seçim sonuçlarının belirlenmesinden sonra üyelere teşekkür eden Aydınhan, "Esnafımız dört yıldır yaptığımız çalışmaların ortaya koyduğumuz faaliyetlerin icraatların ödülünü bugün bize verdi. Esnaflar yönetimimize güvenini ortaya koydu. Yeni dönem için muhteşem projelerim var" dedi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'na; Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, Urla Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkan ve yöneticileri katıldı. - İZMİR

Urla'da esnaf yeniden Aydınhan dedi
Urla'da esnaf yeniden Aydınhan dedi
Urla'da esnaf yeniden Aydınhan dedi

YORUMLAR
500
Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Ahmet Birol Aydınhan yeniden seçildi Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Ahmet Birol Aydınhan yeniden seçildi Osman Davarcı 3'ncü kez başkan seçildi Osman Davarcı 3'ncü kez başkan seçildi

Esnaf ve Sanatkarlar, Fırat, Esnaf, Urla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Urla'da esnaf yeniden 'Aydınhan' dedi - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 21:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Urla'da esnaf yeniden "Aydınhan" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement