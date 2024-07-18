Ursula Von Der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı olarak yeniden seçildi
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Ursula Von Der Leyen, Avrupa Komisyonu başkanı olarak tekrar seçildi. Brüksel'de gerçekleşen oylamada Von Der Leyen, parlamentodan güvenoyu alarak görevine devam etme hakkı kazandı.
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18.07.2024 16:28:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ursula Von Der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı olarak yeniden seçildi - Son Dakika
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