Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Göreve Başladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bugün yapılan törenle mazbatasını alarak görevine başladı. Belediye meclis üyelerinin de halka tanıtıldığı programda renkli görüntülerin yanı sıra vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği dikkat çekti. Törenin ardından konuşan Başkan Yalım, Uşak'ın bundan böyle halkçı yönetim anlayışıyla yönetileceğini ve Uşak Belediyesi'nin herkese eşit hizmet götüreceğini ifade etti.

Uşak Adliyesi'nde gerçekleşen mazbata töreninin ardından kent merkezinde bulunan CHP Parti binasının önüne gelen Başkan Yalım, burada kendisini bekleyen kalabalıkla bir araya geldi. Ardından Uşak Belediyesi'ne yürüyen Başkan Yalım'a CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan ve diğer partililer de eşlik etti. Coşkunun ve sevgi selinin hakim olduğu yürüyüşte zafer nidaları atan vatandaşlar sık sık Özkan Yalım'a tezahüratlarda bulundu.

Belediyeye ulaşan Başkan Yalım'ı, hem vatandaşlar hem de belediye personelleri ellerinde Türk Bayraklarıyla karşıladı. 31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları başarıyla Belediye Meclis Üyesi olan isimlerin tek tek halka tanıtıldığı programda, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da birer konuşma yaptı.

"Hep beraber mücadele ettik, hep beraber başardık" diyen İl Başkanı Yazgan, "Uşak'ın her köyüne, her mahallesine ve her sokağına dokunduk. Temas ettiğimiz her gönülle daha da güçlendik. Asıl görev bundan sonra başlıyor. Belediyemizi yıllar sonra kazandık bir daha kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.

Ardından söz alan ve vatandaşlara seslenen Milletvekili Ali Karaoba ise 35 yıldır bu günü beklediklerini belirterek, bu yolda asla kirli siyaset yapmadıklarını belirtti. Karaoba "Bu başarı ve gurur hepimizin. Sevinmeyi unutan halkı yeniden sevince boğduk. Önemli olan bu kapıdan girmek değil, buradan bir daha çıkmamaktır "diye konuştu.

"35 yıllık hasret sona erdi"

Konuşmaların ardından 31 Mart seçimlerini büyük farkla kazanarak halkın teveccühüyle başkanlık koltuğunu devralan Özkan Yalım, uzun alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Coşkulu kalabalığa seslenen Yalım destek ve ilgilerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek; tam 35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliğinden uzakta olan Uşak'ın durumunu değerlendirdi. "Maalesef civar şehirler gelişip kalkınırken Uşak yerinde saymakta bir adım dahi ileri gitmemiştir. Çünkü 35 yıldır CHP Belediyeciliği görmeyen Uşak günü kurtarma adına çalışmalar yapan, geleceğe dair hiçbir vizyon ortaya koymayan yönetimler tarafından yönetilmiştir" diyen Başkan Yalım; "Bunun farkına varan çok kıymetli hemşerilerimiz 31 Mart'ta yeter artık diyerek yetkiyi bize teslim etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Uşak artık ortak akılla, liyakatle, adaletle yönetilecek"

Aldıkları sonuçların doğru yolda doğru şekilde ilerlediklerini gösterdiğini ifade eden Başkan Yalım; "Halkımız bu samimi çalışmalarımızı ödüllendirmiştir. Seçim sürecinde Milletvekilimizle, İl Başkanımızla, İlçe Başkanımızla, kadın ve gençlik örgütlerimizle kısacası örgütümüzün tüm mensuplarıyla çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Ayrıca hepsi alanlarında uzman meclis üyelerimizle sahada sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadık. Her yere her köşeye gittik; dini, dili, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun her gönüle girmeye çalıştık, her eli sıkmaya gayret ettik. Nitekim Siyaset sahnesinde olduğum yıllar içerisinde hep şunu gördüm; halka rağmen siyaset yapamazsınız, halkı yanınıza alarak siyaset yapabilirsiniz. İşte biz de bundan sonrasında halkımızla iç içe bir siyaset içerisinde olacağız. Hiçbir zaman halktan kopmadan hep halkın içinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yalım ilk müjdeleri verdi

Vaat ettikleri projeler için en kısa sürede çalışmaya başlayacaklarını ifade eden Başkan Yalım, "Gerekli oluşumları yaptıktan sonra, projelerimizi hayata geçirmek adına düğmeye basacağız. Sizlere söz verdim. İlk haftadan itibaren mahallelerimizde, sokaklarımızda en ufak delik, asfalt kazıntısı, su sızıntısı kalmayacak. Ekip arkadaşlarımızla birlikte gerekeni yapacağız. Sonrasında Dikilitaş Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nın, Halk Konutları'ndaki pazar yerinin ve Mende Pazar Yeri'nin üzerini kapatacak, vatandaşlarımızı olumsuz hava şartlarından koruyacağız" açıklamalarında bulundu. - UŞAK