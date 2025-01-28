Uşak Belediye Başkanı Yalım, Dikilitaş Esnaflarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Dikilitaş esnafıyla bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha ziyaretlerine devam ediyor. Sık sık vatandaşları dinleyen Başkan Yalım, Dikilitaş esnaflarıyla bir araya geldi. Mahalle esnafıyla kahvaltıda buluşan Başkan Yalım, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Esnaflardan alışveriş yapan Başkan Yalım, Dikilitaş Mahallesi Muhtarı Ümmü Tekin Sülün'e ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. - UŞAK