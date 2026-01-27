Uşak Belediyesi bütçe fazlası veren 10 il belediyesi arasına girdi - Son Dakika
Uşak Belediyesi bütçe fazlası veren 10 il belediyesi arasına girdi
27.01.2026 17:36  Güncelleme: 17:38
Uşak Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı Belediye Bütçesi Fazla Veren İller Haritasında ilk 10 belediye arasına girmeyi başardı. Belediye Başkanı Özkan Yalım, bu başarının ardında doğru bütçe yönetimi ve halk odaklı hizmet anlayışının yattığını belirtti.

Uşak Belediyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı Belediye Bütçesi Fazla Veren İller Haritasında Uşak Belediyesi ilk 10 belediye arasına girerek yeni bir başarıya daha imza attı.

2025 yılı bütçe haritasında Uşak'ın renk skalası maviye dönerken, Uşak Belediyesi öz kaynaklarını doğru bir şekilde kullanma ve bütçe disiplini konularında yeniden öne çıktı. Uşak Belediyesi bu veriler ışığında finansal sürdürülebilirliği net şekilde ortaya koyan belediyelerin başını çekmiş oldu. Göreve geldiğinden bugüne Uşak Belediyesi'nin vizyonunu değiştiren ve Uşak halkının kalkınması ile refahını önemseyen Belediye Başkanı Özkan Yalım; bir kez daha Uşak'ın doğru tanıtılmasına vesile oldu.

Haberi mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Başkan Yalım "Çalışma arkadaşlarım ve benim için en önemli şey halkın parasını yine halk için ve doğru şekilde kullanmak. Öncelikle göreve geldiğimizde belediyenin araçları kiralık ve icralıktı, biz özverili ve akıllı hamlelerimizle bunu ortadan kaldırdık. Kendi imkanlarımızla belediyenin bünyesine çok sayıda araç kazandırdık. Yine aynı şekilde sosyal yardımları geçmiş dönemlere göre kat kat fazla şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık" dedi. İhtiyaca yönelik hizmetleri baz alarak sosyal belediyeciliği Uşak halkıyla tanıştırdıklarını anlatan Başkan Yalım; "Sonuç olarak geldiğimiz noktada Uşak Belediyesi'nin ve Uşak halkının başarılarını görüyoruz. Biz bu düsturla hareket etmeye ve hizmetlerimizi aynı sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar bu başarıyı kutluyorum ve halkımıza hak ettiği güzellikte bir kenti hep birlikte inşa etme sözü veriyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Yalım belediye bütçesini şeffaflık ilkesiyle yönettiklerini dile getirerek "Biz hizmetlerimizi yaparken hiçbir engeli sorun etmeden çalışmalarımıza devam ettik. Önceki dönemde oluşan borçları ödemeye devam ederken bir taraftan da hemşerilerimize hizmet götürmek için uğraşıyoruz. Uşak'ın tanıtımı için geliştirdiğimiz projelerin dışında şehrimizin alt yapı ve üst yapı sorunlarına karşı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken tüm vatandaşlarımızın görebileceği şekilde bütçemizi yönetiyor ve paylaşıyoruz" dedi.

Bu bağlamda doğru bütçe yönetimi sayesinde gelecek günlerde vizyon projelerini hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Yalım; "Yeni Otogar, Mende Pazarı çevre düzenlemesi, Çarşamba Pazarı yenileme çalışmaları gibi hizmetlerle şehrimizin çehresini her türlü engele rağmen değiştireceğiz. Çünkü hemşerilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Çünkü bizim sevdamız Uşak" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Ekonomi, Finans, Uşak, Son Dakika

