Uşak Belediyesi dar gelirli vatandaşlar için askıda fatura uygulaması başlattı

Uşak Belediyesi dar gelirli vatandaşlara destek olmak ve bir nebze olsun yaşamlarını kolaylaştırmak için askıda fatura uygulamasını başlattı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her mahalleye ve neredeyse her haneye ulaşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; uygulama sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında bir dayanışma köprüsü kuracaklarını ifade etti.

Paylaşma ve yardımlaşma kültürünün Uşak'ta her zaman güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Yalım, askıda fatura uygulamasının da başlamasıyla vatandaşlar arasında dayanışmayı artırarak zor günlerde kimsenin yalnız kalmaması için uğraştıklarını söyledi.

Tamamen online bir sistem üzerinden gerçekleşecek olan uygulama kapsamında faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Uşak Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden askıda fatura sekmesine tıklayarak gerekli bilgileri doldurup sisteme kolaylıkla kayıt oluşturabilecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sisteme kaydedilen faturalar incelenecek, onaylanan faturalar askıdaki yerini alarak görünür hale gelecek.

Destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlar ise aynı şekilde siteye girecek, sistemde yer alan faturaları görüntüleyip istedikleri faturayı seçip güvenli şekilde ödeme yapabilecek. Böylece ihtiyaç sahiplerine doğrudan ve hızlı bir destek sağlanmış olacak. - UŞAK