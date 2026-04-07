Uşak Belediyesi'nde Kadın Başkan Vekili

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özkan Yalım'ın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

Yalım'ın gözaltına alınma görüntülerine değinen Güneş, bu görüntüleri tasvip etmediklerini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bu görüntülere aldırmadan Yalım'a destek verdiğini ve böylece "kadın mağduriyetini görmezden geldiğini" anlatan Güneş, "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın açıklaması, bize CHP yönetiminde kadınların statüsünün nerede olacağını gösterdi." diye konuştu.

Yalım'ın, Belediye Başkanı seçilir seçilmez Uşak'ta özellikle inşaat işiyle uğraşan iş insanlarından "Uşakspor'a yardım" adı altında para toplamaya başladığını aktaran Güneş, bu paraların büyük kısmının elden toplandığını kaydetti.

Güneş, Uşak'ta bir "mafya düzeni" oluşturulduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Uşak Belediyesine, Uşakspor adı altında bir para toplanıyor ama bu resmi değil, gayriresmi para toplama. Uşak ilimizin Atapark civarındaki işletmelerden hemen hemen bu şekilde para vermeyen neredeyse müessese yoktur çünkü insanlar vermezse buradan daha fazla zarar görecekler." ifadesini kullandı.

Uşak Belediyesinde Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Hatice Terekeci Özkan'ın seçilmesine dair görüşünün sorulması üzerine ise Güneş, "Doğrudan tanımıyorum ama kadın olmasında bizim için fayda var. Orada çalışan kadınlarımız inşallah kendini güvende hissedecekler diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.