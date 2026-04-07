Uşak Belediyesi'nde Kadın Başkan Vekili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak Belediyesi'nde Kadın Başkan Vekili

07.04.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Güneş, CHP'li Hatice Terekeci Özkan'ın seçilmesini kadınların güvende hissetmesi için olumlu buldu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediyesinde Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Hatice Terekeci Özkan'ın seçilmesine ilişkin, "Doğrudan tanımıyorum ama kadın olmasında bizim için fayda var. Orada çalışan kadınlarımız inşallah kendini güvende hissedecekler diye düşünüyorum." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özkan Yalım'ın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

Yalım'ın gözaltına alınma görüntülerine değinen Güneş, bu görüntüleri tasvip etmediklerini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bu görüntülere aldırmadan Yalım'a destek verdiğini ve böylece "kadın mağduriyetini görmezden geldiğini" anlatan Güneş, "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın açıklaması, bize CHP yönetiminde kadınların statüsünün nerede olacağını gösterdi." diye konuştu.

Yalım'ın, Belediye Başkanı seçilir seçilmez Uşak'ta özellikle inşaat işiyle uğraşan iş insanlarından "Uşakspor'a yardım" adı altında para toplamaya başladığını aktaran Güneş, bu paraların büyük kısmının elden toplandığını kaydetti.

Güneş, Uşak'ta bir "mafya düzeni" oluşturulduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Uşak Belediyesine, Uşakspor adı altında bir para toplanıyor ama bu resmi değil, gayriresmi para toplama. Uşak ilimizin Atapark civarındaki işletmelerden hemen hemen bu şekilde para vermeyen neredeyse müessese yoktur çünkü insanlar vermezse buradan daha fazla zarar görecekler." ifadesini kullandı.

Uşak Belediyesinde Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Hatice Terekeci Özkan'ın seçilmesine dair görüşünün sorulması üzerine ise Güneş, "Doğrudan tanımıyorum ama kadın olmasında bizim için fayda var. Orada çalışan kadınlarımız inşallah kendini güvende hissedecekler diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Uşak Belediyesi, Yerel Haberler, İsmail Güneş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak Belediyesi'nde Kadın Başkan Vekili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:47:48. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak Belediyesi'nde Kadın Başkan Vekili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.