Uşak Belediyesi yaptığı sosyal yardımlar ve sağladığı desteklerle gönülleri kazanıyor
17.03.2026 03:46  Güncelleme: 03:47
Uşak Belediyesi, Huzurevi'nde kalan yaşlılara haftada bir kez ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti sunarak sosyal hizmetlerde örnek teşkil ediyor. Başkan Yalım, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artırıldığını belirtti.

Uşak Belediyesi ihtiyaca yönelik hizmetleriyle vatandaşların gönlünde taht kurarken ayrıca kimsesizlerin sesi olma yolculuğunu kararlı bir şekilde devam ettiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından iki yıldır her hafta Pazartesi günleri Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlara ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti sağlanıyor.

Göreve geldikleri günden bu yana her mahalleye eşit hizmet sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Yalım, dezavantajlı gruplar, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere her ihtiyaca yönelik destekler sunduklarını belirtti. Bu kapsamda Uşak Huzurevi'nde kalan büyüklerimizi de unutmadıklarını anlatan Başkan Yalım; "Biz çocuklarımız, yaşlılarımız ve kadınlarımız konusunda hassas davranan bir belediyeyiz. Göreve geldiğimizde kentimizde yürütülen sosyal hizmetler konusunda bazı eksikleri fark ettik ve bu konularda gerekli çalışmaları yaparak evde temizlik, evde berber-kuaför hizmeti gibi çalışmalarımızı başlattık. Aynı şekilde Huzurevimizde kalan büyüklerimizin saç ve sakal tıraşı gibi konularda desteğe ihtiyaç duyduğunu öğrendik. İvedi şekilde bu hizmetimizi de başlatarak onlarla bir gönül köprüsü kurmayı başardık" dedi.

Vefa Yaşam Merkezi sayesinde büyüklerimizle devamlı olarak iç içe olduklarını belirten Başkan Yalım; "Büyüklerimizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Çoğu zaman onlara bir hoş seda olabilecek sosyal ortamlar sağlamak, onların tedavi gerektiren rahatsızlıklarına destek olmak ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirmelerini sağlamak bizim için basit ama onlar için çok anlamlı hizmetler. Huzurevi'nde kalan büyüklerimizin de kişisel bakımlarını ve hijyenlerini sağlamak adına bu hizmetimizden memnuniyet duyduklarını biliyoruz. Bu da bizim hizmet heyecanımızı kat kat artırıyor" diye konuştu.

Bugüne kadar kentte ilk defa sağlanan bu çalışmanın vatandaşlardan da tam not aldığını ifade eden Yalım; bu sayede yaş almış vatandaşların yalnız olmadıklarını da gösteren bir dayanışma örneği olarak bu hizmetin öne çıktığını belirtti.

Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, her hafta Pazartesi günleri Huzurevini ziyaret ederek orada kalan büyüklerin, engelli veya sağlık durumu iyi olmayan vatandaşların da bu hizmeti alabilmesi için istekleri doğrultusunda bakım hizmetleri sağlıklı şartlarda yapıyor. - UŞAK

Kaynak: İHA

