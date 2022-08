Uşak İYİ Parti İl Başkanı Şener Toköz istifa etti

Uşak İYİ Parti İl Başkanı Şener Toköz istifa ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 3 senedir Uşak'ta İYİ Parti İl Başkanı olan Şener Toköz, yapmış olduğu yazılı açıklama ile il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. 3 seneye yakın süre İYİ Parti'de kendisine verilen her kademede görevini layıkıyla yapmaya çalıştığını söyleyen Toköz, işlerinin yoğunluğundan kaynaklı istifa ettiğini belirtti. Toköz yapmış olduğu açıklamada, "Genel Başkanım Sayın Meral Akşener hanımefendi ile birlikte çıktığımız yolda bugüne kadar İYİ Parti'nin bana verilen her kademesindeki görevlerimi layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. 3 seneye yakın süredir de il başkanlığı görevimi her türlü zorluklara karşı göğüs gererek, mücadele ederek hakkaniyetli davranarak yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Bu vesile ile il başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğundan dolayı istifa ederek, İYİ Parti bayrağını Uşak'ta özveri ile çalışıp, bu bayrağı bir adım daha ileri taşıyacağına inandığım yeni il başkanıma bırakmanın mutluluğu ile il ve ilçe teşkilatlarıma, il genel ve belediye meclis üyelerime, partimizin kıymetli üyelerine ve Uşak halkına teşekkür ediyorum. İl başkanlığı görevimden istifa etmem ülkem, milletim ve partim için mücadeleyi bıraktığım anlamına gelmesin. Genel Merkezimizin ve Genel Başkanımın uygun gördüğü görevde, aynı zamanda; yeni il başkanımla birlikte mücadelemize devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Parti Uşak İl Genel Meclisi Üyesi Ayşegül Obalı'nın İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı'na atanacağı da iddia edildi. - UŞAK