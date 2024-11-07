Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında konuşarak, İl Özel İdaresi'nin önemine ve bütçe görüşmelerinin gerekliliğine dikkat çekti. Vali Aktaş, il genelinde yapılan hizmetlerin değerini vurguladı ve üyelerden dikkatli kararlar almalarını istedi.

07.11.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Grubunu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu ziyaret etti. Ardından Uşak İl Genel Meclisi 2024 Kasım Ayı Olağan Toplantısı 4. Birleşimi'ne katılan Vali Aktaş; toplantının başında yaptığı konuşmada, "Uşak Valiliği görevi benim için kıymetli ve onurlu bir görevdir. Bu onurlu görevden dolayı Rabbim'e şükrediyorum, şükrün ötesinde de bizi hemşehrilerimize ve milletimize karşı mahcup etmesin diye dua ediyorum. Bu mahcubiyeti yaşamama anlamında en büyük destekçilerim siz değerli İl Genel Meclisi üyelerimizsiniz. İl Özel İdaresi farklı organları olan bir kurum. Karar organı olan sizler, diğer bir karar organı olan il encümeni ve idaresi, temsili, hak ve menfaatleri koruma anlamında en üst yetkili olarak ben varım. Hepimiz bir bütünüz. Herhangi birimizin yanlış yapması ve bu yanlışa devam etmesi kaynaklarımızın boşa gitmesine, heder olmasına sebep olacaktır. Hepimizin, adımlarımızı atarken vatandaşlarımızın ne kadar çok menfaati olacağını hesap edip tüm hassasiyetimizi bu yönde göstermesi lazım. Sizlerin de hassasiyetinin bu yönde olduğundan hiçbir şüphem yok." dedi.

İl Özel İdaresinin il genelinde birçok alanda hizmet ve yatırımlar yaptığını vurgulayan Vali Aktaş; konuşmasını, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki Uşak İl Özel İdaresi; imkanları iyi olan, ekonomik olarak güçlü bir özel idare. Yılladır yapılan son derece güzel hizmetler var. Bu bir bayrak yarışıdır. Sizin de gayretiniz, arzunuz çalıştığınız dönemde yapılanların üzerine ilave katkı sağlayarak çıtayı, bayrağı bir sonraki seviye çıkarmaktır. Bunu da bir ekip olarak inşallah hep birlikte yürüteceğiz." diye sürdürdü.

İl Özel İdaresinin yıl boyu yaptığı çalışmalarda belirleyici unsurun bütçe olduğuna değinen Vali Dr. Naci Aktaş; sözlerini, "Kasım ayı, İl Özel İdaresi bütçesini görüştüğünüz yoğun bir ay. Öncelikle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Bütçe, sizin işlerinizden sadece birisidir ama karar organı olarak belki de en önemli işinizdir. Çünkü bir senelik çalışma takvimimizi belirlemektedir. Her biriniz siyaseten buradasınız. Her biriniz vatandaşlarımızın oylarıyla seçilerek buralara geldiniz. Mutlaka öncelikleriniz, muhatap olduğunuz, yarın hesap vereceğiniz kitleleriniz vardır. Burada sizden ricam, el kaldırırken hem ilçelerinizdeki vatandaşların hak ve menfaatleri anlamında hem de ilimizin geneli anlamında bir değerlendirme yapmanızdır. İl Özel İdaresi olarak bir belediye mücavir alanları dışında bir de ilin genelini kapsayacak şekilde iki türlü görevimiz var. Sizden istirhamım her ikisine de hitap edecek şekilde bir değerlendirme yapmanızdır. Boşa harcanan bir kuruştan bile Vali olarak birinci derecede ben olmak üzere hepimiz sorumluyuz. Hepimiz hesap vereceğiz. Ben Vali olarak bu bilinçle çalışacağım, bu bilinçle davranacağım. O yüzden Özel İdareye verilen bütçenin Valinin hassasiyetinde yürütüleceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. Alacağınız kararların ilimiz için hayırlara vesile olmasını temennisiyle işlerinizde kolaylıklar diliyorum." şeklinde sonlandırdı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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