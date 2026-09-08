Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden başladı, CHP ve Cumhur İttifakı yarışıyor - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden başladı, CHP ve Cumhur İttifakı yarışıyor

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden başladı, CHP ve Cumhur İttifakı yarışıyor
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AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi, belediye meclisinde yeniden başladı. Seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor.

AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı.

Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı. Mecliste yapılan yoklamın ardından seçim başladı. Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden başladı, CHP ve Cumhur İttifakı yarışıyor - Son Dakika

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