Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Türkmen, Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldiğini, belediyeye ait taşınmazların internet üzerinden satışa çıkarıldığını, çalışan maaşlarının geciktiğini ve hatta başkanlık makamına dahi haciz işlemi uygulandığını iddia etti.
Hilmi Türkmen'in bu açıklamalarının ardından gözler Üsküdar Belediyesi'ne çevrildi. Belediyeden yapılan açıklamada, haciz memurlarının kuruma geldiği doğrulandı ancak durumun geçmiş döneme ait bir borçtan kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu borcun 2022 yılında, önceki yönetim döneminde imzalanan bir sözleşmeden kaynaklandığı ifade edildi. Belediyeye göre borç, 5 milyon 400 bin TL tutarında ve ilgili firma ile yapılan görüşmeler sonucunda ödeme konusunda anlaşmaya varıldı.
Üsküdar Belediyesi, borcun 4 taksit halinde ödeneceğini ve ödemelerin 23 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu. Taraflar arasında hukuka uygun bir protokol imzalandığı da bildirildi. Açıklamada, belediyenin mali disiplini sağlamak adına gerekli adımları attığı vurgulandı.
Hilmi Türkmen'in iddiaları ve belediyeden gelen açıklama, Üsküdar'daki siyasi atmosferi yeniden hareketlendirdi. Gözler şimdi, bu gelişmenin kamuoyunda ve belediye meclisinde nasıl bir etki yaratacağına çevrildi.
Son Dakika › Politika › Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi - Son Dakika
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