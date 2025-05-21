Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi - Son Dakika
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Politika

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi\'ne haciz geldi
21.05.2025 16:14
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31 Mart yerel seçimlerinde Sinem Dedetaş'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada haciz iddiaları doğrulanırken borçların geçmiş dönemden kaldığı ifade edildi.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Türkmen, Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldiğini, belediyeye ait taşınmazların internet üzerinden satışa çıkarıldığını, çalışan maaşlarının geciktiğini ve hatta başkanlık makamına dahi haciz işlemi uygulandığını iddia etti.

BELEDİYE HACİZ İDDİALARINI DOĞRULADI

Hilmi Türkmen'in bu açıklamalarının ardından gözler Üsküdar Belediyesi'ne çevrildi. Belediyeden yapılan açıklamada, haciz memurlarının kuruma geldiği doğrulandı ancak durumun geçmiş döneme ait bir borçtan kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu borcun 2022 yılında, önceki yönetim döneminde imzalanan bir sözleşmeden kaynaklandığı ifade edildi. Belediyeye göre borç, 5 milyon 400 bin TL tutarında ve ilgili firma ile yapılan görüşmeler sonucunda ödeme konusunda anlaşmaya varıldı.

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

ÖDEME TAKVİMİ VE PROTOKOL BELİRLENDİ

Üsküdar Belediyesi, borcun 4 taksit halinde ödeneceğini ve ödemelerin 23 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu. Taraflar arasında hukuka uygun bir protokol imzalandığı da bildirildi. Açıklamada, belediyenin mali disiplini sağlamak adına gerekli adımları attığı vurgulandı.

SİYASİ TARTIŞMA DERİNLEŞEBİLİR

Hilmi Türkmen'in iddiaları ve belediyeden gelen açıklama, Üsküdar'daki siyasi atmosferi yeniden hareketlendirdi. Gözler şimdi, bu gelişmenin kamuoyunda ve belediye meclisinde nasıl bir etki yaratacağına çevrildi.

Üsküdar Belediyesi, Hilmi Türkmen, Sinem Dedetaş, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Prof Dr Alaeddin Yavasca:
    İşte bunların foyaları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Daha bitmedi. Bunlar daha başlangıç. Emeği geçenleri selamlarım. 34 32 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    akepe li belediyeler değilmiy di borçları için camileri satanlar şimdi aklı sıra chp li belediyeleri kötülüyor 32 25 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    chp demek yolsuzluk demek chp kapanmalıdır artık 20 22 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Sosyal medyada allanıp pullanıp servis herşeye inanmamak lazımmış. 17 16 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Borcunu ödemezsen haciz gelir tabi bu gayet normal. Ama önemli olan tüm belediyelere eşit ve adil davranabilmektir. 25 5 Yanıtla
  • Elisa21:
    29 EKİM DE ŞOV YAPIP 5 KURUŞ ETMEYEN SANATÇILARA MİLYON VERİRLER SONRA DA MAĞDURE Yİ OYNARLAR 8 10 Yanıtla
  • Erol:
    Ne güzel ülke ye,iç,zıkkımlan borçları bir sonrakıne kalsın ve onada haciz gelsin.eger bu ülkede adalet varsa borç hangi döneme aitse ortaya çıkartılıp o zamanki sorumludan tahsil edilmeli. 11 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Hangi parti olursa olsun borç hangi partinin doneminde yapılmış ise o dönemin başkanı ödesin borcu bak bakalım o zaman ülke nasıl ayağa kalkıyor 10 4 Yanıtla
  • himmet erbay:
    Eski belediye yönetimi yani AKP döneminin borçu troller yorumlarınızı bari dürüstçe yapın yalaka olmayın 3 1 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Her şey geçmişten kalma tabi sıkışınca suçu hemen başkasına atın 0 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yemeği siz yediniz hesabı sinem başkana kaldı 0 0 Yanıtla
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