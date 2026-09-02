Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi 5 Eylül’de yeniden yapılacak

Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi günü yeniden toplanacak. İstanbul Valiliği, toplantının saat 10.00'da yapılmasının uygun görüldüğünü açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklandı. Dedetaş, İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldı.

Dedetaş'ın yerine Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere Üsküdar Belediye Meclisi 5 Ağustos'ta toplandı. Yapılan seçim sonucunda Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya, Belediye Başkan Vekili seçildi.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 24 Ağustos tarihli kararıyla 5 Ağustos tarihli ve 76 No.lu meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Söz konusu karara yapılan itiraz ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 2 Eylül tarihli kararıyla reddedildi.