Usta ve Pekyatırmacı, Tatköy Mahallesi'nde çalışmaları inceledi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Tatköy Mahallesi'nde devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Her fırsatta ilçe ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte Tatköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Usta ve Pekyatırmacı mahallede hummalı bir şekilde devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Usta ve Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Tatköy Mahalle Muhtarı Ahmet Samur ve vatandaşlar eşlik etti.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Usta, kurak geçen bir yıldan sonra bolca rahmet yağdığını ifade ederek, "Şu anda Tatköy Mahallemizde Selçuklu Belediye Başkanımız ve Selçuklu İlçe Başkanımızla birlikteyiz. Esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ettik ve Tatköy Muhtarlığımızı da ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerle ilgili istişarelerde bulunduk. Yine Selçuklu Belediyemizin tüm mahallelerde olduğu gibi burada da fedakarca sürdürdüğü kar temizleme çalışmalarına şahitlik ettik. Başkanımıza ve ekibine özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.

Cuma ve kar bereketini hemşehrileriyle paylaştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Çok şükür beklediğimiz ve özlediğimiz kar bereketine kavuştuk. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Konya Milletvekilimiz Leyla Hanım ile birlikte Tatköy Mahallemizi ziyaret ettik ve her iki bereketi mahalle sakinlerimizle birlikte yaşıyoruz. Kar temizleme çalışmalarımıza 7/24 esasıyla devam ediyoruz ve elhamdülillah herhangi bir aksaklığa mahal verecek bir durum yok. Ben tüm mahalle sakinlerimize bereketli ve güzel günler diliyorum. İçleri rahat olsun biz hep onların yanındayız" şeklinde konuştu. - KONYA