Uyuşturucu ile Mücadele Kararlılığı

21.05.2026 19:33
İçişleri Bakanı Çiftçi, uyuşturucu ile mücadelede ünlü-ünsüz ayrımı yapmadıklarını vurguladı.

İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Çiftçi, "Bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü-ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Bunu kullanan, suça bulaşan kim varsa bunları adalete teslim etmek, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesidir. Bu konuda mücadele etmeye kararlıyız, herhangi bir ayrım yapmıyoruz" dedi.

Yılbaşından itibaren beş aylık süreçte yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "20 bin operasyonumuz oldu. Operasyonlar neticesinde 16 bin 986 kişi tutuklandı; 6 bin 604 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 20 tona yakın uyuşturucu madde, 546 milyon uyuşturucu hap ve 167 bin kök kenevir ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı olarak kırmızı çizgimiz olan uyuşturucuyla mücadeleye bütün birimlerimizle devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İzmir'de hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yapılan soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çiftçi, "İzmir merkezli 9 ilde toplam 26 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 2023 yılından itibaren faili meçhul cinayet olmadığını ifade etmem gerekiyor. AK Parti iktidarında faili meçhul cinayetlerin yüzde 97,2'si aydınlatıldı. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Jandarmamızın özellikle JASAT ekipleri, hassas uzmanlık gerektiren bir çalışma yürütüyor" dedi.

Kahramanmaraş saldırısında soruşturmanın geldiği son duruma ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çiftçi, "Maraş soruşturması ile ilgili toplam 20 kişilik bir ekip çalışmaya devam ediyor. Henüz müfettişlerimiz çalışmalarını raporlaştıramadılar. Daha sonuca ulaşmadık. Geçenlerde başkanımızdan aldığımız bilgiye göre tespit ettikleri hususlarla ilgili, ihmali olan kişiler hakkında ek soruşturma onayları alıyorlar. Olay çok yönlü ve çok boyutlu; soruşturmaya devam ediliyor" dedi.

Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruya yanıt veren Bakan Çiftçi, "Tunceli'de Gülistan Doku cinayetini aydınlatma çalışması devam ediyor. JASAT ekipleri orada görev yapıyor. Elimizden geldiği kadar faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için üzerimize düşen neyse onu yapmaya; ucu nereye dokunursa dokunsun, kiminle ilgili olursa olsun bunları sonuna kadar takip etme konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak olayın aydınlatılması noktasında tüm imkanlarımızı, tüm personelimizi seferber edeceğiz. Gülistan Doku cinayetinde İçişleri Bakanlığı olarak olayı iki taraflı olarak değerlendiriyoruz: Birincisi, 2020 yılından bugüne kadar bu soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı; bununla ilgili kolluğun herhangi bir ihmalinin veya kusurunun olup olmadığı. Bir de dönemin Tunceli valisi ile ilgili ayrı bir soruşturma yürüyor. Şu anda Gülistan Doku cinayeti ile ilgili konuyu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bizden zaman zaman talepte bulunuyorlar, onları karşılıyoruz. Ama şu an soruşturma raporu tamamlanmış ve bize ulaşmış değil" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

