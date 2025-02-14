Uyuşturucu Tedavisi İçin Yasal Düzenleme İsteği

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, uyuşturucu tedavisiyle ilgili yasal bir düzenleme isteyerek, "Bugün uyuşturucuya bulaşmış bir bağımlı, kendi isterse tedavi olabiliyor. Uyuşturucuya bulaşmış bir bağımlı, kendi isteğine bakılmaksızın tedavi olmak zorunda olmalı." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çeşitli illerinde incelemelerde bulunarak, bu kentlerdeki sorunları not ettiklerini söyledi.

Seçim bölgesi Mersin'de ulaşımla ilgili ciddi bir problem olduğunu belirten Dinç, 2022'de temeli atılan metro projesinin istenen seviyede olmadığını ifade etti.

Dinç, vatandaşların bu konuda bir beklenti içinde olduğunu dile getirerek, Mersin halkının bilgilendirilmesini istedi.

Bazı illerde uyuşturucuyla ilgili yaşanan sorunlara dikkati çeken Dinç, uyuşturucu tedavisiyle alakalı yasal bir düzenlemenin gerekliliğine işaret etti. Dinç, "Bugün uyuşturucuya bulaşmış bir bağımlı, kendi isterse tedavi olabiliyor. Biz diyoruz ki 'uyuşturucuya bulaşmış bir bağımlı, kendi isteğine bakılmaksızın tedavi olmak zorunda olmalı'. Tabii bunlar bir yere kadar çözüm. Asıl çözüm bataklığı kurutmaktır. Asıl çözüm, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmektir." ifadesini kullandı.