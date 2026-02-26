Uyuşturucu Testi için Standart Talebi - Son Dakika
Uyuşturucu Testi için Standart Talebi

26.02.2026 18:03
HÜDA PAR'lı Dinç, işe alımlarda uyuşturucu testinin mevzuata dayanarak uygulanmasını istedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Bu çerçevede, işe alımlarda uyuşturucu testi açık bir mevzuat dayanağına kavuşturulmalı ve devlet denetiminde, standartları belirlenmiş bir sistemle uygulanmalıdır." dedi.

Dinç, Meclis'teki basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ramazan ayı etkinlikleri konulu genelge yayımlaması dolayısıyla teşekkür etti.

Çocukların köklerinden, medeniyetinden ve değerlerinden yıllar içinde koparıldığını söyleyen Dinç, çocukları yaratılış gayesine uygun bir şekilde yetiştirmenin herkesin boynunun borcu olduğunu belirtti.

Dinç, uyuşturucu testleri için standartların artırılmasını isteyerek, "Özellikle işe alımlarda uyuşturucu madde testi uygulanıp uygulanmaması konusu tartışılmaktadır. Bu uygulamanın mevzuata dayanıp dayanmadığı ve devlet denetiminde yürütülüp yürütülmemesi gündeme gelmektedir. Çalışma hayatında madde kullanımı yalnızca bireysel bir tercih olarak görülemez. Dikkat ve refleks gerektiren işlerde bu durum iş kazalarına, üretim kayıplarına ve üçüncü kişilerin hayatını riske atan sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle mesele işveren-işçi ilişkisiyle sınırlı değildir. İş güvenliği ve kamu emniyeti açısından da değerlendirilmelidir. Ancak test uygulamasının keyfi ve ticari bir zeminde yürütülmesi hem eşitsizlik hem de güven sorununu doğurmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca testle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Dinç, "Bağımlı bireyleri sistem dışına iten değil tedavi ve rehabilitasyona yönlendiren bir anlayış benimsenmelidir. Bununla birlikte uyuşturucuya erişim kanalları engellenmeli ve dağıtım ağlarına karşı mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Bu çerçevede, işe alımlarda uyuşturucu testi açık bir mevzuat dayanağına kavuşturulmalı ve devlet denetiminde, standartları belirlenmiş bir sistemle uygulanmalıdır. Yapılan bu testler ücretsiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
