Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi başkanvekilliği seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 453 oy ile TBB Başkanvekili oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, başkanvekilliği seçimi için Ankara'da toplandı. Seçim, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç arasında gerçekleşti. İlk iki turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamazken, 3'üncü turda salt çoğunluk yeter sayısı olan 433 oy aşıldı. Başkan Seçer, 3'üncü turda 453 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili oldu. Başkan Genç ise 199 oy aldı. - ANKARA