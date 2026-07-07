Vakıflar Genel Müdürü\'nden Sosyal Yardım Açıklamaları

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Erzincan'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek vakıfların sosyal yardım faaliyetleri ile restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksu, 1 Temmuz 2026 itibarıyla muhtaç aylığının yüzde 13,52 artırılarak 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiğini bildirdi.

Yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile anne veya babasını kaybetmiş yetim ve öksüz çocuklara yönelik ödenen muhtaç aylığının, daha önce 9 bin 89 lira 11 kuruş olduğunu belirten Aksu, yeni düzenlemenin 1 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacağını söyledi. Aksu, halen 7 bin 23 hak sahibinin bu destekten yararlandığını, yıl sonuna kadar bu sayının 7 bin 500'e çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Vakıflarların sosyal yardım faaliyetleri hakkında da bilgi veren Aksu, 2026 yılı itibarıyla kuru gıda ve aşevi hizmetlerinden 75 bin 870 hanede yaşayan 266 bin 793 kişinin faydalandığını, imaretlerde her gün üç çeşit sıcak yemekten oluşan bir öğün hazırlandığını kaydetti. Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Bursa, Niğde ve Kütahya'da yeni imaretlerin hizmete açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öğrencilere yönelik desteklerin devam ettiğini aktaran Aksu, ortaöğrenimde 40 bin, yükseköğrenimde ise bini yabancı uyruklu olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye burs verildiğini söyledi.

Ramazan ayında Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon öğün iftar ikramında bulunulduğunu dile getiren Aksu, yurt dışında da 6 ülkede toplam 357 bin 780 öğün iftar verildiğini, ayrıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Suriye'ye toplam 40 bin kuru gıda kolisi gönderildiğini ifade etti.

Mobil aşevleriyle yıl içinde yaklaşık 1 milyon 447 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Aksu, sosyal yardım çalışmaları kapsamında 50 ihtiyaç sahibi ailenin umreye gönderildiğini, 59 bin 825 çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlandığını, ihtiyaç sahibi genç kızlara yönelik çeyiz desteğinin sürdüğünü ve 2026 yılında 81 ilde toplam 2 bin 100 çocuğun sünnet ettirilmesinin planlandığını kaydetti.

Vakıf eserlerinin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Aksu, 2002 yılından bu yana Türkiye genelinde 5 bin 930 vakıf eserinin restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldığını, yurt dışında ise Osmanlı coğrafyasında bulunan 41 vakıf eserinin restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

Deprem bölgesinde 276 vakıf eserinin restorasyonunun tamamlandığını belirten Aksu, Erzincan'daki tarihi Camii Kebir'in yapılan teknik incelemelerde güncel deprem güvenliği kriterlerini karşılamadığının tespit edilmesi üzerine güvenlik gerekçesiyle kaldırıldığını ve tarihi kimliği korunarak yeniden inşa edileceğini ifade etti. Yeni caminin mimarisinde, 1939 Erzincan Depremi'nde yıkılan Hacı İzzet Paşa Camii'nin plan ve estetik özelliklerinin esas alınacağını belirtti.

Aksu, Erzincan'da Üzümlü Karakaya Camii, Çayırlı Cennetpınar Köyü Eski Camii, Kemaliye Orta Cami, Kemah Sultan Melik Türbesi, Sultan Seydi Türbesi ile Dini İhtisas Tesisi olmak üzere 6 vakıf eserinde restorasyon çalışmalarının başlayacağını, ayrıca Terzibaba Camii'nin de Vakıflar bünyesine alındığını ve burada da restorasyon çalışmalarının başlatılacağını sözlerine ekledi. - ERZİNCAN