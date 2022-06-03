Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti

03.06.2022 14:02
Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Balcı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılandı.

Karşılama mangasını selamlayan Balcı, Kurtoğlu ve yardımcılarıyla fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçi defterini imzalayan Vali Balcı'ya Tümgeneral Kurtoğlu tarafından günün anısına gümüş tabak ve üzerinde dua yazılı zırhlı maket takdim edildi.

Kurtoğlu ile makamında bir süre görüşen Balcı daha sonra komutanlıktan ayrıldı.

Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti
Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti
Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti
Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti
Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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