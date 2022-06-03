Kurtoğlu ile makamında bir süre görüşen Balcı daha sonra komutanlıktan ayrıldı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Balcı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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