Vali Canalp, bir solukta 3 ilçe ve bir beldeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Canalp, bir solukta 3 ilçe ve bir beldeyi ziyaret etti

21.05.2022 16:47
Vali Canalp, bir solukta 3 ilçe ve bir beldeyi ziyaret etti

Edirne Valiliği'nden Batman Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Vali Ekrem Canalp, bir solukta 3 ilçe ve bir beldeyi ziyaret etti.

Edirne Valiliği'nden Batman Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Vali Ekrem Canalp, bir solukta 3 ilçe ve bir beldeyi ziyaret etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Canalp, sabah erken saatlerinde başladığı ilçeler ziyaretine Sason ilçesi ile başladı. Sason ilçesinde Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, ilçede kurum amirleri ve STK temsilcileri tarafından karşılandı. İlçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla da kısa sohbetler eden Vali Cenalp, ilçede yürütülen faaliyetler hakkında Kaymakam Mete'den bilgi aldı. Ardından Kozluk ilçesi, Beşiri ilçesi ile Beşiri ilçesine bağlı Kayapınar beldesini ziyaret eden Vali Canalp, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından karşılanarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Vali Canalp'ın, yarın da Hasankeyf ile Gercüş ilçelerini ziyaret etmesi bekleniyor. - BATMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Canalp, bir solukta 3 ilçe ve bir beldeyi ziyaret etti - Son Dakika


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