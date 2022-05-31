Vali Gül Habeş Kanyonu'nunda inceleme yaptı - Son Dakika
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Vali Gül Habeş Kanyonu'nunda inceleme yaptı

31.05.2022 15:27
Vali Gül Habeş Kanyonu'nunda inceleme yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Firik ve Sarımsak Festivali'ne katılmak için gittiği Araban ilçesinde Habeş Kanyonu ve Çiftekoz Mağaralarını inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Firik ve Sarımsak Festivali'ne katılmak için gittiği Araban ilçesinde Habeş Kanyonu ve Çiftekoz Mağaralarını inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban Kaymakamlığı, Araban Belediyesi ve Araban Ziraat Odası tarafından bu yıl ilki düzenlenen Firik ve Sarımsak Festivali'ne katılmak için ziyaret ettiği Araban ilçesinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. Muhteşem doğası ile Rumkale'ye rakip olması beklenen ve bölge insanın turizme kazandırılması için sabırsızlıkla beklediği Habeş Kanyonu'nu gezen Vali Gül, akabinde ise Fırat Nehri'nin kenarında bulunan Çiftekoz Mağaralarını inceledi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindekilerle birlikte Fırat Nehri üzerinde düzenlenen tekne turuna da katıldı. Vali Gül, Araban ilçesi sınırlarında bulunan tarihi ve tabiat güzelliklerini yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.Vali Gül son olarak ise Tarlabaşı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, mahalleli ile bir araya geldi.

Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden ise "Fıratın güzelliklerini hemşehrilerimizle buluşturacağız" notuyla paylaşımda bulundu. Gül, doğa harikası Habeş Kanyonu'nun dağcılık sporuna da elverişli bir alan sunduğunu da kaydetti. - GAZİANTEP

Vali Gül Habeş Kanyonu'nunda inceleme yaptı
Vali Gül Habeş Kanyonu'nunda inceleme yaptı
Vali Gül Habeş Kanyonu'nunda inceleme yaptı
Vali Gül Habeş Kanyonu'nunda inceleme yaptı

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Kaynak: İHA

Ziraat Odası, Fırat Nehri, Gaziantep, Firik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Gül Habeş Kanyonu'nunda inceleme yaptı - Son Dakika


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