Vali Karakaya Yılbaşı Gecesi Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Vali Karakaya Yılbaşı Gecesi Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Vali Karakaya Yılbaşı Gecesi Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yılbaşı gecesinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve Bitlis Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı ve tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

01.01.2025 10:16  Güncelleme: 10:20
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve beraberindekiler, yılbaşında 112 Acil Çağrı Merkezi ve Bitlis Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Vali Karakaya, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yılın her gününde olduğu gibi yılbaşı gecesini de görevleri başında geçiren personelin yeni yılını kutladı. Daha sonra Bitlis Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Vali Karakaya, çiçek takdim ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Karakaya, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının da yeni yıllarını kutlayarak teşekkür etti.

Ziyaretlerde Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tacettin İltaş, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş ve Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serhat Göçüncü de yer aldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Karakaya Yılbaşı Gecesi Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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