Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti - Son Dakika
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Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti

17.05.2022 17:59
Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti

Isparta'da 27 Ekim 2018 tarihinde göreve başlayan Vali Ömer Seymenoğlu, bugün düzenlenen uğurlama töreniyle Isparta'ya veda etti.

Isparta'da 27 Ekim 2018 tarihinde göreve başlayan Vali Ömer Seymenoğlu, bugün düzenlenen uğurlama töreniyle Isparta'ya veda etti.

Vali Seymenoğlu ve eşi, Isparta il protokolünün yanı sıra ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, kadın kooperatifleri, valilik çalışanları ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir heyet tarafından uğurlandı.

Valilikten çıkışında güllerle uğurlanan Vali Seymenoğlu polis tören mangasını selamladı, ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı dolduranlarla tek tek vedalaşarak aracına serpilen güllerle Isparta'ya veda etti. - ISPARTA

Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti
Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti
Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti
Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti
Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti

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Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Ekim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti - Son Dakika


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