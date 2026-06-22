Vali Taşolar, Muharrem Ayı Programlarına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Taşolar, Muharrem Ayı Programlarına Katıldı

Vali Taşolar, Muharrem Ayı Programlarına Katıldı
22.06.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, muharrem ayı programlarına katılarak birlik mesajı verdi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, muharrem ayı dolayısıyla şehir merkezinde düzenlenen programlara katıldı. Programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Taşolar, muharrem ayının birlik, beraberlik ve manevi dayanışma açısından önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Kerbela'da yaşanan acının aradan asırlar geçmesine rağmen hala ilk günkü hüznüyle yüreklerde hissedildiğini belirten Taşolar, "Yapılan ibadetlerin, tutulan matemlerin ve edilen duaların Cenab-ı Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Vali Taşolar, programa katılan vatandaşlarla sohbet ederek, muharrem ayının toplumsal birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Muharrem Ayı, Politika, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Taşolar, Muharrem Ayı Programlarına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Trabzon’da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar Trabzon'da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Trump’ın “Lübnan’a müdahale“ çağrısına Şara’dan yanıt geldi Trump'ın "Lübnan'a müdahale" çağrısına Şara'dan yanıt geldi
Pakistan’da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı Pakistan'da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı
İsviçre’de tarihi temas: ABD ve İran heyetleri aynı salonda ama mesafe kapanmadı İsviçre'de tarihi temas: ABD ve İran heyetleri aynı salonda ama mesafe kapanmadı

22:41
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea’nin istediği yıldıza imza attırdı
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
22:10
Ankara’da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 22:52:26. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Taşolar, Muharrem Ayı Programlarına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.