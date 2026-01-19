Denizli Vali Yavuz Selim Köşger göreve başladı

7 Ocak'ta yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adana'dan Denizli'ye atanan Vali Yavuz Selim Köşger, görevine başladı. Valilik binası önünde düzenlenen resmi törenle karşılanan Vali Köşger; "Bayrağı aldığımız noktadan daha iyi bir noktaya taşıma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

7 Ocak'ta yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adana'dan Denizli'ye atanan Vali Yavuz Selim Köşger, görevine başladı. Vali Köşger, valiliğe gelişinde il protokolü tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Vali Köşger, kendisini karşılamaya gelen belediye başkanları, oda ve siyasi parti il başkanları ile vali yardımcıları, kaymakamlar ve daire müdürleriyle tek tek tokalaştı. Daha sonrasında makamında ilk basın açıklamasını yaptı.

Denizli'ye Cuma günü geldiğini ve şehirde kısa bir gezi yaptığını söyleyen Vali Köşger, "Denizli'deki ilk mesai günümüze Bismillah ile başladık. Denizli ülkemizin güzide vilayetlerinden birisi. 1 milyon 61 bin nüfusu, 12 bin kilometre yüz ölçümü, 19 ilçesi ve 20 belediyesi, yıllık 3.5 milyar dolara aşkın ihracatıyla, yıllık 2,5 milyon turisti ve her anlamda kapasitesini ve potansiyelini en iyi şekilde kullanmış şehirlerimizden birisi. Denizli ülkemizin hatta uluslararası alanda önemli şehirlerden birisi. Cuma günü Adana'dan Denizli'ye intikal ettik. O günden bugüne Denizli'yi tanıma açısından biraz dolaştım. Şehrin majör bir problemi gözükmüyor. Altyapı ve üstyapı anlamından şehir ideal bir şehir" diye konuştu.

Denizli'nin daha iyi noktalara gelmesi için sonuna kadar çalışacaklarını belirten Vali Köşger, "Öncelikle şehrin bugünkü seviyesine gelmesinden emeği geçen hükümetimize ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bayrak bize teslim edildi. Bayrağı aldığımız noktadan daha iyi bir noktaya taşıma gayreti içerisinde olacağız. Herkes enstrümanını en iyi şekilde çalacak, vali ise orkestra şefi gibidir. Valilerin vazifesi budur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Denizlililerin hizmetindeyiz. Allah utandırmasın, Denizli'nin daha iyi noktalara gelmesi için çalışacağız. Basın mensuplarıyla birlikte Denizli'nin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız" dedi.