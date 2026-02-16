Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul'da yapmak istediği yürüyüşe Valilik'ten izin çıkmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yarın Saat 17:00'de Beşiktaş Ortaköy'de… Kararımızda bir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

YÜRÜYÜŞ İÇİN SAAT VERDİ

Çelik daha önce yaptığı açıklamada 17 Şubat Salı günü saat 17.00'te Ortaköy'den başlayıp Arnavutköy'e kadar yürüyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz meşruiyetimizi küresel odaklardan değil Anadolu'dan alıyoruz. Akıllarını ve iradelerini küresel güçlere kiralayanlara, halkımızın alınteriyle yapılmış köprülerimizi sattırmayacağız! Yabancılara milli varlıklarımızı pazarlayanlar, milletin malını haraç mezat satmaya kalkanlar kaybedecek! Türkiye'yi talana teslim etmeyeceğiz."