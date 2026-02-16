Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı - Son Dakika
16.02.2026 16:57
CHP'nin köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul'da yapmak istediği yürüyüşe İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ''Yarın Saat 17:00'de Beşiktaş Ortaköy'de… kararımızda bir değişiklik yok'' açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul'da yapmak istediği yürüyüşe Valilik'ten izin çıkmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yarın Saat 17:00'de Beşiktaş Ortaköy'de… Kararımızda bir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

YÜRÜYÜŞ İÇİN SAAT VERDİ

Çelik daha önce yaptığı açıklamada 17 Şubat Salı günü saat 17.00'te Ortaköy'den başlayıp Arnavutköy'e kadar yürüyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz meşruiyetimizi küresel odaklardan değil Anadolu'dan alıyoruz. Akıllarını ve iradelerini küresel güçlere kiralayanlara, halkımızın alınteriyle yapılmış köprülerimizi sattırmayacağız! Yabancılara milli varlıklarımızı pazarlayanlar, milletin malını haraç mezat satmaya kalkanlar kaybedecek! Türkiye'yi talana teslim etmeyeceğiz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Musa Yüce Musa Yüce:
    X’in çökme sebebi belli oldu 20 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    İlahi adalet tez zamanda tecelli i eylesin Amin 18 1 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    demokrasi ülkesiyiz dıkta rejimi var 13 3 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    Bunlar da haklı, iş yok güç yok,napsın böyle saçma sapan işlerle uğraşıyor. Bırak köprüyü yolu,emekliler için eylem yap özel efendi. 3 11 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Akp izin istese olur ama sonra demokrasi derler yersen tâbi 5 3 Yanıtla
