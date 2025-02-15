Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

Politika

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı. Zeydan'ın yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.