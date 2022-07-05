Van'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika
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Van'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak

05.07.2022 11:01
Van'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi, arife ve Kurban Bayramı'nda kentte toplu ulaşımın ücretsiz olması kararı aldı.

Alınan karar gereği, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerden 8 Temmuz Cuma günü saat 20.00'den 12 Temmuz Salı saat 00.00'a kadar ücretsiz yararlanabilecek. ???????

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Van'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika
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