Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi, arife ve Kurban Bayramı'nda kentte toplu ulaşımın ücretsiz olması kararı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Van'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika

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