Van Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atandı - Son Dakika
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Politika

Van Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atandı

Van Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atandı

İçişleri Bakanlığı, terör soruşturması nedeniyle görevden alınan DEM Partili Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine Vali Ozan Balcı'yı kayyum olarak atadı. Geniş güvenlik önlemleri altında Balcı, belediye binasına girdi.

15.02.2025 07:40  Güncelleme: 07:44
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İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak görevlendirilen Vali Ozan Balcı, belediye binasına girdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesini DEM Partili Abdullah Zeydan kazanmıştı. Zeydan'ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Görevden alınan Zeydan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi. Vali Balcı, belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - VAN

Kaynak: İHA

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