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Van Büyükşehir Belediyesinin Şubat Ayı UKOME Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin Şubat Ayı UKOME Toplantısı yapıldı

04.02.2022 11:28
Van Büyükşehir Belediyesinin Şubat Ayı UKOME Toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şubat Ayı Olağan Toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şubat Ayı Olağan Toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen 2022 yılının ikinci UKOME toplantısı büyükşehir belediyesinde gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, Ferit Melen Hava Limanı Müdürlüğü yetkilileri ile belediyenin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. 7 gündem maddesi ve 2 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda, Saray ilçesi Kapıköy Kara Hudut Kapısı ile kent merkezi arasında yolcu ulaşımı için sağlanan araç sayısının İranlı turistlerin mağduriyet yaşamaması adına arttırılması, F Tipi Cezaevi ve Yeşilköy güzergahı arasında belirlenen 6 TL tam yolcu taşıma ücretinin, güzergah mesafesi göz önünde bulundurularak 4,50 TL'ye düşürülmesi talebi gibi konular konuşuldu.

Toplantıda ayrıca İpekyolu - Tuşba ve Edremit ilçe merkezlerine bağlı mahallelerde toplu taşıma ihtiyaçlarının karşılanması talebine ilişkin ulaşım koordinasyon alt komisyon raporu da görüşüldü.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in onayına sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinin Şubat Ayı UKOME Toplantısı yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesinin Şubat Ayı UKOME Toplantısı yapıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Levent, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van Büyükşehir Belediyesinin Şubat Ayı UKOME Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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