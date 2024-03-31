Van'ın Muradiye ilçesinde kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy kullanmak isteyen ve kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. Seçimden dolayı 30-31 Mart günü açık olan nüfus müdürlükleri seçmenlerin oy kullanma işlemleri için geçici kimlik kartı düzenledi. Nüfus müdürlüklerinde görev yapan nüfus personelleri seçmenlerin kimlik kartını düzenledikten sonra oy kullanmaları için geçici kimlik belgesi verdi. Vatandaşların ise nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. - VAN
Son Dakika › Politika › Van'da kimlik kartını kaybeden seçmenler nüfus müdürlüğüne akın etti - Son Dakika
Zeynep Bastık, Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna oy kullanmak için gitti ancak sıra beklemek istemeyince asistanını gönderdi. Bir süre sonra tekrar okula gelen Bastık, oyunu kullandı ve basına açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Yenimahalle semtinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanarak yerel seçimlere katıldı.
Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi tedavi altına alındı ve jandarma köyde güvenlik tedbirlerini artırdı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullanmak üzere Ankara'da bulunan Çankaya Lisesine gitti ve 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Karamollaoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına saygı duymak gerektiğini belirterek, milletin tercihine hayırlı olmasını diledi.
Gaziantep'te, 2024 mahalli idareler seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da görme engelli bireyler kendilerine özel geliştirilen pusula ile oyunu kullandı. Hendek ilçesinde ikamet eden görme engelli Yusuf Durdurmuş, 'Görme engelli olarak, ikinci defa oyumu özgür bir şekilde kullandım. Tüm ülkede olduğu gibi görme engelli bireylerde özgür bir şekilde oylarını, kendi istekleri doğrultusunda kullanmaya başladı' dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde ünlü isimler Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir oylarını kullandı. Nurgül Yeşilçay, oy pusulasını zarfa sığdırmanın sevincini yaşarken, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu. İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, engel tanımayarak ve bahane üretmeden sandığa giden 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, İzmir Karaburun'da oyunu kullandı.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, sandıkları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Balıkesir'in Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi Ercan Kıvrak İlkokulu'nda sandık çalışmalarını yerinde inceleyen Akın, vatandaşlarla bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
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