Van'da Temel Sorunlar Belirlendi

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kentin gelişimi için kısa, orta ve uzun vadede öncelikli üç temel sorun belirlenerek tüm kurumların aynı talepler etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi.

Van'da kentin temel sorunlarını ele almak amacıyla 30 sivil toplum kuruluşu, meslek odası ve dernek temsilcisinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının bir araya gelme konusunda sorun yaşamadığını ancak çözüm üretme noktasında daha güçlü bir ortak iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Geçmiş dönemlerde farklı platformlarda birçok kez bir araya geldiklerini ve bu buluşmaların tamamını değerli bulduğunu ifade eden Başkan Aslan, "Biz 50 kez de toplansak, bu toplantılar sonucunda bir tek sorunumuzu çözebilsek bile bunu çok kıymetli bulurum. Yeter ki bir araya gelelim, konuşalım ve çözüm arayalım. Diğer şehirler uzun yıllar aynı politikalarla yol alırken biz sürekli değişen yönetim anlayışlarıyla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu nedenle sorunlarımız çözülmüyor, aksine birikiyor. Bir enerji bakanı geliyor eğitim sorunlarını anlatıyoruz, eğitim bakanı geliyor enerji sorunlarını anlatıyoruz. Her gelen yetkiliye onlarca dosya sunuyoruz. Bu yöntemle sonuç almak zorlaşıyor. Kısa, orta ve uzun vadede öncelikli üç temel sorun belirleyip tüm kurumlar olarak aynı talepler etrafında birleşmeliyiz" dedi. - VAN