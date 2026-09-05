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Van Tramvay Hattı Bakanlığa Devredildi

Van Tramvay Hattı Bakanlığa Devredildi
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Van tramvay hattı projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Van tramvay hattı projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı" projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile ilgili şartların belirlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin 5 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan 11726 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine dair usul ve esasları düzenleyen kararda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "k) Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler: 1) Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı" bendi eklendi.

Kaynak: İHA

Politika, Ulaşım, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Van Tramvay Hattı Bakanlığa Devredildi - Son Dakika

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