Van Gölü'nde İnci Kefali Konservesi Satışta

Politika

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin konservesinin satışa sunulduğunu bildirdi.

Türkmenoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Van balığı"nın insan sağlığına faydalı olduğunu ifade etti.

Van balığı konservesinin bölge ekonomisine de katkı sağlayacağının altını çizen Türkmenoğlu, Van balığının nadir bir balık türü olduğunun belirtti. Türkmenoğlu, "Van balığı raflarda yerini almıştır." dedi.

Balığın,15 Nisan- 15 Temmuz arasında tatlı suya göç ettiğini anlatan Türkmenoğlu, bu süreci izlemek için çok sayıda vatandaşın Van'a geldiğini kaydetti.

Kayhan Türkmenoğlu, balığın konservesinin yapılması ve satışa sunulması dolayısıyla Van Valiliğine, sivil toplum kuruluşlarına ve Çanakkale Dardanel fabrikasına teşekkür etti.