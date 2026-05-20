Van Gölü Temizlik Projesi Başlıyor

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, 165 milyon lira bütçeli Van Gölü Su Yüzeyi Temizliği Projesi'nin gelecek ay resmen başlayacağını bildirdi.

Türkmenoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 2021 yılında düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci olduğunu anımsatarak, Van Gölü'nün bir dünya mirası olduğunu söyledi.

Van Gölü ile ilgili sloganlarının "Gökyüzünde birinci, yeryüzünde bir incidir Van Gölü" olduğunu aktaran Türkmenoğlu, gölü yeryüzünde hak ettiği temiz noktada tutmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında gölün çevresini devasa yatırımlarla kuşattıklarını dile getirdi.

Türkmenoğlu, 12 milyar liralık bir yatırımla havzada birçok vizyon projeyi hayata geçirdiklerini, bugüne kadar 23 stratejik projeyi tamamladıklarını ve 32 yatırımı hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, şehre İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kazandırdıklarını anlattı.

Katı ve evsel atıkların bu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden geçip "cam suyu gibi pırıl pırıl" bir şekilde Van Gölü'ne döküldüğünü dile getiren Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu güzel gölün içerisinde ekolojik bir mucize var. Bu mucize de inci kefali. İnci kefali her yıl sergilediği muazzam göç yolculuğuyla azmin yeniden doğuşunun bir simgesidir. Akıntının tersine uçarak ilerleyen bu mucizevi tür tam 600 bin yıldır bu topraklarda yaşamın devamlılığını temsil etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle 165 milyon lira bütçeli Van Gölü Su Yüzeyi Temizliği Projesi önümüzdeki ay resmen başlayacaktır. Temmuz ayında Van'da Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek, Van Gölü'nün çevresel eylem planlarını ortak akılla birleştireceğiz."